Украинские нардепы обратились к мировым организациям из-за ядерного терроризма россиян на ЗАЭС

россияне продолжают терроризировать Украину и мир вероятной ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Верховная Рада утвердила обращение к ряду международных организаций, что призывает их отреагировать на циничный шантаж кремля.

На фоне длительных обстрелов оккупантами ЗАЭС украинские нардепы просят применить санкции против всей российской атомной отрасли. Кроме того, депутаты призывают лишить страну-агрессора права голоса в МАГАТЭ.

Читайте также ЕС и 42 страны призвали россию немедленно вывести войска с территории ЗАЭС

Обращение украинских нардепов к международным организациям

Верховная Рада 15 августа поддержала постановление об обращении к ряду международных организаций с целью осуждения акта ядерного терроризма россии, который действует на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Письмо-обращение нардепы адресовали следующим субъектам :

Организации Объединенных Наций;

Европейскому Союзу;

Европейскому Совету;

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

парламентам и правительствам государств-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В письме Верховная Рада осуждает действия россии и подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы , что может угрожать жизни и здоровью гражданского населения, а также окружающей среде в Украине и за ее пределами.

Подчеркивается, что россия своими действиями на ЗАЭС нарушает нормы международного атомного права, требования ядерной и радиационной безопасности, в частности:

Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма,

Конвенцию о физической защите ядерного материала и ядерных установок,

Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников,

а также полностью игнорирует выполнение резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 3 марта.

Обстрелы и захваты военными группировками россии ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине исключают возможность выполнения Украиной в полном объеме обязательств по Конвенции о ядерной безопасности, Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным ядерным топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами, Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия,

– констатируют нардепы в обращении.

Также отмечается, что представители российского "росатома" незаконно находятся на территории Запорожской атомной электростанции и координируют действия вооруженных сил страны-агрессоры против ЗАЭС.

Также Мир не поможет, – инженер Запорожской АЭС назвал два сценария действий оккупантов

К чему призывают нардепы

Учитывая ситуацию и факты ядерного террора России на Запорожской АЭС, Верховная Рада Украины призывает:

парламенты и правительства стран-членов МАГАТЭ признать действия россии на ЗАЭС, в частности минирование и обстрел станции, актом ядерного терроризма ;

; ООН, ЕС, Европейский Совет, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также МАГАТЭ применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности против "росатома", дочерних компаний корпорации, ее предприятий и организаций как на территории россии, так и за пределами страны-агрессора, а также против конкретных физических лиц, являющихся руководителями структур "росатома";

против всей российской атомной отрасли, в частности против "росатома", дочерних компаний корпорации, ее предприятий и организаций как на территории россии, так и за пределами страны-агрессора, а также против конкретных физических лиц, являющихся руководителями структур "росатома"; стран-членов МАГАТЭ обратиться к Генеральной конференции организации о приостановлении действия привилегий и прав россии как члена агентства, а также лишение страны-агрессорки права голоса на заседаниях совета управляющих МАГАТЭ, лишение возможности государства-террористки участвовать в программах сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах в рамках организации и т.п.;

на заседаниях совета управляющих МАГАТЭ, лишение возможности государства-террористки участвовать в программах сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах в рамках организации и т.п.; ООН и МАГАТЭ направить совместную миссию безопасности на ЗАЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом российских военных и техники оккупантов из Запорожской ЗАЭС, а также всей прилегающей территории, в частности из города Энергодар.

Вас может заинтересовать – партизаны взорвали мост на временно оккупированной территории Запорожской области: смотрите видео