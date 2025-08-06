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24 Канал Новости Украины В Запорожской области враг за сутки совершил более 560 обстрелов: есть погибшие и раненые
6 августа, 08:16
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В Запорожской области враг за сутки совершил более 560 обстрелов: есть погибшие и раненые

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В течение суток Россия осуществила 567 обстрелов 16 населенных пунктов Запорожской области, используя авиабомбы, беспилотники, РСЗО и артиллерию, что привело к 2 погибшим и 10 раненым, в том числе 4 детей.
  • Было повреждено не менее 9 зданий, в частности квартиры, нежилые здания, частные дома и сельскохозяйственную технику.

За прошедшие сутки Россия 567 раз обстреляла 16 населенных пунктов Запорожья. В результате этого есть погибшие и раненые.

Для ударов россияне использовали авиабомбы, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Какие последствия обстрелов Запорожья?

За минувшие сутки россияне 567 раз обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области различными средствами поражения.

На данный момент известно о 2 погибших. Еще 12 человек получили ранения, в том числе 4 детей. В больницу направлено 5 человек в тяжелом и среднем состоянии.

Поступило 15 сообщений о разрушении квартир, нежилых зданий, частных домов, складских помещений, сельхозтехники, 
– сообщил Федоров.

Позже он уточнил, что повреждены по меньшей мере девять зданий.

6 авиабомб враг сбросил на Заречное, Гуляйполе, Малиновку, Ольговку и Новоандреевку.

Враг использовал 394 БпЛА различных модификаций для атак на Беленькое, Юрковку, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Красную Криницу, Малую Токмачку и Волшебное.

С РСЗО оккупанты 6 раз накрыли Плавни, Приморское, Малую Токмачку и Новоданиловку.

Нанесен 161 артиллерийский удар по территории Каменского, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.