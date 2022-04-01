Обсудили переговоры и гарантии безопасности: Зеленский пообщался с Макроном
Источник:твиттер Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили противодействие российской агрессии.
Об этом сегодня, 1 апреля, в твиттере написал Владимир Зеленский. Рассказываем, какие темы поднимали Верховные Главнокомандующие.
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Главные темы разговора лидеров Украины и Франции
По словам Владимира Зеленского, на очередном разговоре с Эмануэлем Макроном обсуждались такие вопросы, как:
- противодействие российской агрессии;
- переговоры между Украиной и Россией и важность гарантий безопасности от союзников;
- гуманитарные коридоры из Мариуполя.
Продолжил переговоры с Президентом Франции Эмануэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована,
– написал в твиттере Владимир Зеленский.
Кроме того, Макрон обсудил с Путиным новые требования России по расчетам за газ и заявил главе Кремля, что платить за соответствующие контракты в рублях невозможно.
Смотрите ночное обращение Владимира Зеленского: