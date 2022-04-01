Про це сьогодні, 1 квітня, у твітері написав Володимир Зеленський. Розповідаємо, які теми підіймали Верховні Головнокомандувачі.

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Головні теми розмови лідерів України та Франції

За словами Володимира Зеленського, на черговій розмові із Емануелем Макроном обговорювалися такі питання, як:

протидія російській агресії;

перемовини між Україною та Росією та важливість безпекових гарантій від союзників;

гуманітарні коридори із Маріуполя.

Продовжив перемовини з Президентом Франції Емануелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована, –

написав у твітері Володимир Зеленський.

Нагадаємо: 30 березня Емануель Макрон провів телефонну розмову із Володимиром Путіним щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя. Однак політику не вдалося переконати лідера Росії. На думку політичних експертів, будь-які намагання переконати Росію є марними.

Крім цього, Макрон обговорив із Путіним нові вимоги Росії щодо розрахунків за газ та заявив очільнику Кремля, що платити за відповідні контракти в рублях неможливо.

Дивіться нічне звернення Володимира Зеленського: