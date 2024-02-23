Должны лишить самолеты врага возможности доминировать вблизи фронта, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами во главе с Чаком Шумером и рассказал им о неотложных нуждах фронта. Кроме того, сегодня Украина подписала уже четвертое соглашение о гарантиях безопасности. На этот раз – с Данией.

Глава государства сообщил, что сегодня во Львове провел важные встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, а также американскими сенаторами. Зеленский подчеркнул, что это был "еще один полезный день для Украины", передает 24 Канал.

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Соглашение с Данией про гарантии безопасности

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Данией. Зеленский подчеркнул важность этого договора. Он, в частности, предусматривает выделение миллиарда восьмисот миллионов евро оборонной поддержки на 2024 год.

Соглашение будет действовать в течение десяти лет, так что ежегодно будет соответствующий объем сотрудничества, в частности именно оборонного,

– рассказал президент.

Кроме того, в договоре прописано и усиление давления на Россию, поддержка движения Украины в Евросоюз и НАТО, сотрудничество оборонных производств.

Также обсудили вопросы конкретных сроков появления F-16 в украинском небе.

Объяснил, как поддержка влияет на фронт

: Следует отметить, что Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с Британией, Германией и Францией. Ожидается, что следующей страной, с которой Киев подпишет аналогичный договор, станет Норвегия

Также Зеленский провел встречу с делегацией американского Сената. Прежде всего, он поблагодарил сенаторов за поддержку пакета помощи Украине. Глава государств подчеркнул, что этот пакет – "не рядовой, он имеет фундаментальное значение для нашей защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или неподдержка этого пакета".

Демократии не должны самоустраняться из исторического процесса – из процесса защиты всех ценностей, которые определили наш современный мир,

– отметил Зеленский.

Президент проинформировал гостей о ситуации на поле боя и объяснил им прямую связь между тем, какое оружие имеют наши воины, и какого результата достигает наш общий враг.

Глава государства подчеркнул, что достаточное количество артиллерии и дальнобойного оружия – ключевые приоритеты для Сил обороны.

И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе вблизи фронта, а также над проектами совместных оборонных производств.

– сообщил президент.

Зеленский также анонсировал новые договоренности, которые усилят наших воинов, защиту наших городов, позиции нашего государства.