Полигоном стало целое село: как проходят обучение ВСУ в Британии

Английскую деревню сделали полигоном для подготовки украинских военных. На этом участке есть все, с чем военные могут столкнуться на передовом.

На территории есть настоящие жилые дома, гостиницы, участок железной дороги, канализация. Это способствует подготовке боевых действий в городских условиях.

Смотрите также "Процесс идет, он очень нам необходим": Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16

Что известно об обучении украинских военных в Британии

Украинские военные учат ведению боевых операций в городской среде. Тренировки проводят инструкторы из Норвегии в рамках операции "Интерфелкс" (English below).

Как украинские бойцы тренируются в Британии / фото Генштаба

На полигоне находится старая военная техника, которую во время тренировок поджигают, чтобы ситуация на тренировочном участке напоминала условия украинских прифронтовых сел.



Также село в некоторых районах расширили и добавили искусственные дома.

Что известно о программе "Интерфлекс" Программу "ИНТЕРФЛЕКС" по обучению украинских военных Британия начала в июне 2022 года. В обучении принимают участие девять стран-партнеров: Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, Литва, Канада, Нидерланды.

Сколько украинских военных уже подготовила Великобритания

За данным британского премьер-министра Риши Сунака, Великобритания уже подготовила 30 тысяч украинских военнослужащих. Это артиллеристы, морские пехотинцы, инженеры, боевые медики.На этой неделе очередная группа украинских военных завершила обучение в Великобритании, села на транспорт и отправилась домой.

"Как всегда, их провожали шеренги британских солдат, которые аплодировали своим украинским братьям и сестрам, потому что знают, что вы боретесь за наши общие ценности", – отметил британский премьер.

Также Сунак отметил, что работает с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимую поддержку для продолжения давления на путинские войска.

Что известно о военной помощи Британии