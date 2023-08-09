Байден дал "зеленый свет" на старт учений украинских пилотов на F-16, – Пентагон

9 августа 2023, 09:08
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Источник:

Министерство обороны США

Лидер США разрешил начать обучение украинских пилотов на американских истребителях. Однако процессом руководят Дания и Нидерланды.

Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает 24 Канал.

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Сингх отметила, что именно Дания и Нидерланды лидируют в подготовке украинских пилотов.

Президент (Байден – 24 Канал) дал зеленый свет, чтобы позволить и поддержать обучение для продвижения вперед,
– подчеркнула представительница Пентагона.

В то же время добавила, что нет обновлений относительно деталей будущих тренировок.

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Зеленский рассказал, когда начнутся учения на F-16

В начале августа глава нашего государства заявил, что соответствующие обучение начнется уже в этом месяце. Президент подчеркнул, что сейчас стоит работать на 100% со странами, у которых есть эти самолеты, и смогут после обучения передать их Украине.

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Почему Украине нужны истребители F-16

Эти самолеты необходимы, прежде всего, для защиты от террористических атак России. F-16 станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны, подчеркнул спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат объяснил, что "МиГ" и "Су", которые есть у нашего государства, не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахеды". F-16 может приблизить процент к 100.

Украине не нужны западные истребители, чтобы атаковать ими территорию России. Наше государство только стремится деоккупировать все свои земли.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что было бы достаточно ограниченного количества самолетов. F-16 необходимы, потому что другого пути нет.

"Враг использует авиацию другого поколения. Это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с лугами и стрелами", – объяснил генерал.
Автор: Юлія Лобурак