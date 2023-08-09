Байден дал "зеленый свет" на старт учений украинских пилотов на F-16, – Пентагон

Лидер США разрешил начать обучение украинских пилотов на американских истребителях. Однако процессом руководят Дания и Нидерланды.

Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает 24 Канал.

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Сингх отметила, что именно Дания и Нидерланды лидируют в подготовке украинских пилотов.

Президент (Байден – 24 Канал) дал зеленый свет, чтобы позволить и поддержать обучение для продвижения вперед,

– подчеркнула представительница Пентагона.

В то же время добавила, что нет обновлений относительно деталей будущих тренировок.

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В начале августа глава нашего государства заявил, что соответствующие обучение начнется уже в этом месяце. Президент подчеркнул, что сейчас стоит работать на 100% со странами, у которых есть эти самолеты, и смогут после обучения передать их Украине.

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