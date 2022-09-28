Возраст никто не учитывает: как оккупанты массово мобилизуют и отправляют на учения татар
Источник:Тамила Ташева
Оккупанты массово раздают повестки крымским татарам. Их принудительно отправляют на короткие учения, затем на войну против сограждан.
Количество мобилизованных татар точно неизвестно. Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Ранее российские захватчики заявляли о плане на 1 500 повесток.
Читайте также Ситуация ощутимо ухудшится: сможет ли россия после мобилизации начать наступление на Николаев
"Повестки выписывают безымянно"
Прямой корреляции выписанных повесток с заявленным планом нет. оккупанты пытаются мобилизовать как можно больше крымских татар. Захватчики проводят в Крыму так называемые облавы. Повестки выписывают безымянно.
К лицу подходят, спрашивают его имя и просто вписывают это имя в повестку,
– заявила Ташева.
На возраст никто не считается. Повестки вручают как младше 25 лет, так и тем, кому уже за 60. Выписывали повестки и многодетным. Поэтому о частичной мобилизации не говорится вообще.
Мобилизированных татар отправляют на военные учения
Крымцев, которым вручили повестки, отправляют на обучение. Впрочем, длится оно не долго, обычно захватчики говорят о 5 – 10 днях, подчеркнула Ташева.
Мы видим фактически такую тотальную мобилизацию на войну против нашего государства,
– подытожила представительница президента в АРК.
Почему нет протестов против "могилизации" в Крыму
- За восемь лет оккупации захватчики сделали из полуострова военную базу. Из-за обилия российских силовиков, в том числе фсб-шников, татары боятся выходить на массовые акции.
- Свой протест крымцы выражают с помощью наклейок на машинах "Нет войне" и украинских песен на свадьбах. Бывают и единичные пикеты.
- В настоящее время известно более 40 задержанных крымских татар.
- Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал массовую мобилизацию крымских татар настоящим геноцидом по этнической расе. Таким образом, оккупанты пытаются зачистить территории от нелояльного до Москвы населения.
Вас может заинтересовать – Почему россия бросает крымских татар на войну: смотрите видео