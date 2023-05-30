Белорусы отрабатывают удары из "Искандеров": Игнат сказал, есть ли угроза для Киева

Россия перебросила в Беларусь ЗРК С-400. Кроме этого, там стартовали учения на комплексах "Искандер-М".

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятную угрозу для Киева, сообщает 24 Канал.

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Есть ли угроза для Киева

Игнат отметил, что в Беларуси оккупанты таскают ЗРК туда-сюда. В частности, несколько месяцев назад они перебросили комплексы С-300 на восточное направление. Очевидно, это было сделано для того, чтобы обстреливать Харьковскую область и прифронтовые восточные регионы.

"Вместо этого им, видимо, перевезли С-400. Это мои предположения, сейчас не могу точно сказать, но здесь все очевидно", – объяснил военный.

По его словам, в Беларуси всегда присутствуют и российские С-300, и С-400, и самолеты, и комплексы "Искандер".

"Это все уже было, это все не ново. Ну, решили комплекс поставить. Пусть стоит до поры до времени", – добавил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что в начале агрессии именно Беларусь использовалась для атак Киева.

Днепр проходит через государственную границу. И именно через Днепр тогда залетали большими группами российские самолеты для атак и столицы, и Житомирщины, и других областей. Потому что (россияне – 24 Канал) использовали, безусловно, рельеф местности – это собственно реки – для того, чтобы опуститься как можно ниже и укрыться от наших радиолокационных станций и видимости вообще ракетных систем, и таким образом атаковали оттуда,

– объяснил Игнат.

По его словам, в последнее время такого нет. Полгода назад оттуда летели на Киев "Шахеды", однако сейчас со стороны Беларуси такой авиационной и ракетной активности не наблюдают. Фактически все атаки осуществляются с российской территории, в частности из Брянской области, откуда бьют теми же комплексами С-300 и "Искандерами".

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В Беларусь прибыли С-400

По информации "Белорусский Гаюн", в 25-й ракетный арсенал под Столбцами привезли российский ЗРК С-400. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси. В ближайшее время комплекс якобы заступит на боевое дежурство.

Эшелон, перевозивший ЗРК С-400, был замечен в районе Колосово Столбцовского района Минской области. Затем он прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), расположенного вблизи поселка городского типа Новоколосово.

Кроме того, в Минобороны Беларуси сообщили о начале учений на "Искандер-М".

В контрольном занятии принимает участие подразделение ракетных войск вооруженных сил, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М",

– говорится в сообщении.

Белорусские военные будут отрабатывать "вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск", а также выполнять учебно-боевые задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении.