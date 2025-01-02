Что позволило сократить срок подготовки пилотов на F-16: в Минобороны рассказали

Сроки подготовки пилотов на американских истребителях F-16, которые предоставили Украине партнеры, уменьшили почти на три месяца. Это позволило обеспечить важное оперативное преимущество в воздухе.

Об этом заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АрмияИнформ.

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Какое решение способствовало окончанию обучения

По словам украинского чиновника, особое внимание в рамках программы НАТО DEEP сосредоточили на подготовке военных пилотов.

Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца,

– рассказал Мельник.

К слову, накануне в британском посольстве рассказали, что 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16.

Отмечено, что инструкторы Королевских ВВС учили пилотов общего управления самолетом, полета по приборам, навигации на низких высотах и полета в сложных формированиях.