Что позволило сократить срок подготовки пилотов на F-16: в Минобороны рассказали
Сроки подготовки пилотов на американских истребителях F-16, которые предоставили Украине партнеры, уменьшили почти на три месяца. Это позволило обеспечить важное оперативное преимущество в воздухе.
Об этом заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АрмияИнформ.
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Какое решение способствовало окончанию обучения
По словам украинского чиновника, особое внимание в рамках программы НАТО DEEP сосредоточили на подготовке военных пилотов.
Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца,
– рассказал Мельник.
К слову, накануне в британском посольстве рассказали, что 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16.
Отмечено, что инструкторы Королевских ВВС учили пилотов общего управления самолетом, полета по приборам, навигации на низких высотах и полета в сложных формированиях.