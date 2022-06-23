Обучение в Беларуси координируют российские офицеры: основная деятельность – диверсии и разведка

У границ с Беларусью до сих пор сохраняется напряжение. Белорусские военные якобы проводят там постоянно продолжающие учения.

О ситуации в этом направлении отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Наши военные знают, что там происходит. Украинцы должны помнить, что угроза вторжения из Беларуси сохраняется.

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Белорусов учат российские военные

Белорусская армия проводит разные мероприятия боевой подготовки. Также продолжаются учения с белорусскими подразделениями сил специальных операций. Именно в этих учениях привлекли инструкторов вооруженных сил России.

По данным Генштаба, основное внимание в этих учениях уделяется тому, как правильно вести диверсионно-разведывательную деятельность.

В целом на Волынском и Полесском направлениях в период с 22 июня по 1 июля 2022 в Гомельской области будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил Беларуси. Это все происходит у границы с нашим государством. Во время этой учебы у белорусов есть планы отработать вопрос призыва военнообязанных запаса.

Северское направление

На этом участке подразделения врага продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Там российские оккупанты удерживают до трех батальонных тактических групп из состава первой танковой армии Западного военного округа. Также есть подразделения воздушно-десантных войск.

Кроме того, россияне усовершенствуют оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области. При этом враг продолжает цинические обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

Угрозы из Беларуси

В рамках этих учений Беларусь может создавать якобы угрозу вторжения, которую отвергать не следует. Хотя есть и версия, что таким образом белорусы просто подыгрывают Путину и сдерживают наши Вооруженные Силы на этом направлении, чтобы те не переместились на восток. Для демонстрации своего присутствия у нашей границы Беларусь разместила деревянные муляжи танков. Кроме того, в границу перемещают срочников. У украинских границ находятся до 7 батальонов белорусских войск.

Также армия Беларуси продолжает работать над укреплением своих границ окопами. Они могут готовится защищаться от нападения сразу из трех стран – Украины, Польши и Литвы. Речь идет об окопах и траншеях, оборудованных огневыми точками. Сейчас уже известно о 7 точках, где их начали делать. В населенных пунктах приграничных территорий Беларуси начали сооружать блокпосты. Сейчас известно о 29 местах, где их разместили.

Относительно угрозы со стороны Беларуси высказывался и глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, пока нет предпосылок к тому, чтобы возобновилось вторжение россиян со стороны Беларуси или даже самой белорусской армией. Но наши защитники в любом случае следят за ситуацией и готовы к любому варианту развития событий. В нашей разведке нет никаких данных о предпосылках или подготовке вторжения.

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