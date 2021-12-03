На обустройство границы: Украина получит от ЕС почти 1,5 миллиона евро

Евросоюз выделит украинскому МВД 1,4 миллиона евро для обустройства государственной границы. Впрочем, впоследствии эта сумма может существенно увеличиться.

Об этом удалось договориться министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе представительства ЕС в Украине, послу Матти Маасикасу. Они встретились 3 декабря.

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Деньги выделят в рамках проекта EU4IBM

Монастырский обратил внимание на вызовы, с которыми сталкивается Украина. Он предложил перераспределить части бюджета второй фазы EU4IBM. Это проект, который начали в Украине в декабре 2019 года и будет реализовываться до июня 2022. Его финансирует ЕС, а воплощает – Международный центр по развитию миграционной политики. Целью EU4IBM является поддержка внедрения реформ, которые приближают украинскую систему управления границами к стандартам ЕС.

Сумма помощи от ЕС может увеличиться

Глава украинского МВД пояснил, что нужно срочно обустроить украинско-белорусский участок границы. В ответ Маасикас заверил, что сейчас Украина может рассчитывать на 1,4 миллиона евро. При этом, в течение ближайших месяцев европейские партнеры должны согласовать значительное увеличение этой суммы.

Что этому предшествовало

Накануне Кабмин выделил для защиты украинско-белорусской границы 175 миллионов гривен. Часть направят на выплаты пограничникам – почти 67 миллионов гривен, а также нацгвардейцам – около 108 миллионов гривен.

В конце ноября в Украине началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Ее проводят во всех 5 областях, которые граничат с Беларусью. Речь идет о Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Чиновник отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Евросоюзом по вопросам безопасности. Учитывая обострение миграционного кризиса в Беларуси и агрессивные намерения Кремля, это особенно актуально и важно.

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