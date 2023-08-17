Сапоги-пауки: как в Харькове на 3D-принтере делают обувь для саперов

В Харькове энтузиасты разработали специальную обувь для саперов. Оно помогает уберечь ноги от взрыва разных мин.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, территория деоккупированной Харьковщины буквально "кишит" разными минами, которые разместили оккупанты во время боевых действий. Уже не раз были трагические случаи с гражданскими.

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Инженеры придумали "сапоги-пауки"

Харьковские инженеры уже поставили на поток производство специальных сапог для саперов. Их производят по канадскому образцу противоминной обуви и печатают на 3D-принтерах. Это вторая партия со значительными усовершенствованиями. В общей сложности уже удалось изготовить около 300 пар.

За производство взялись представители Украинского рессорного центра. В начале полномасштабного вторжения тамошние работники начали изготавливать бронежилеты, которых критически не хватало. Теперь они производят бронежилеты высшего класса. Идея же со специальной обувью возникла у директора предприятия после трагического случая с родственником.

У родственника оторвало пальцы на ноге – он попал на "лепесток". Это меня шокировало. Я думал, как это предотвратить и уже имел определенный опыт по изготовлению защитной амуниции. Обратился в ГСЧС с идеей разработки стальных сапог. Они категорически отвергли идею со сталью. Но натолкнули нас на эту разработку,

– рассказал директор Украинского рессорного центра Игорь Ефименко.

К теме – как в Харькове производят "сапоги-пауки": смотрите видео

Такую обувь заказывают не только военные и гражданские саперы, но и строители, энергетики. Также не раз ее брали гражданские, которые просто хотели попасть к себе домой.

Ситуация в Харьковской области: коротко