Обвал дома в Майами: из-под завалов извлечены тела еще 7 человек

Число погибших в разрушенном доме в Майами в США выросло до 86. 10 июля под обломками нашли еще 7 тел.

Еще более 40 человек продолжают искать. Местные власти уверяют, что работы по поиску людей не останавливаются.

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Трагедия в Майами: погибших уже 86

Глава правительства округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава 10 июля сообщила на брифинге, что количество погибших уже достигло 86 человек (идентифицированы 62 тела). Судьба еще 43 – неизвестна.

Несмотря на предварительную информацию об остановке поисковых работ, спасатели все еще работают на месте трагедии. Чтобы найти людей под завалами, применяют специальные камеры и оборудование, работающее в инфракрасном спектре.

То, что происходит сейчас, ничем не отличается от того, что было 5 дней назад,

– подчеркнула Кава.

Падение дома в Майами: коротко о трагедии

Многоэтажка в районе Серфсайд в городе Майами упала ночью 24 июня.

В первый же день удалось достать из-под завалов 37 человек.

К сожалению, в дальнейшем живых больше не находили.

дом, который обвалился, построенный в 1980-х годах. С 2018 года было известно, что он нуждается в ремонте и укреплении. Впрочем, пока что причин обвала не называют.