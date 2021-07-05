Накануне урагана: в США взрывчаткой снесли уцелевшую часть обрушившегося здания в Майами – видео

В конце июня в Майами, штат Флорида, рухнул 12-этажный дом. Часть здания, которая уцелела, решили снести с помощью взрывчатки.

Это сделали из-за возможного ураган Эльза. Он может приблизиться к штату, по прогнозам экспертов, уже 6 – 7 июля.

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Как сносили здание

Для того, чтобы снести многоэтажку, в ее обломках просверлили колонны. После этого внутрь них поместили заряды взрывчатки, которые и помогли окончательно разрушить обвалины.

! Сейчас спасательные работы прекратили. Их восстановят после снесения.

Перед сносом здания, правоохранители попросили людей, проживающих на ближайших улицах, не выходить из дома. Также их призвали не включать кондиционеры, чтобы избежать попадания пыли в помещение. По словам госпожи мэра Даниэллы Левин Кавы, кроме пыли и мусора жителям ничего не угрожает.

Некоторые люди были против сноса, ведь беспокоились из-за домашних животных, которые якобы остались в развалинах. Несмотря на это, мэр города успокоила жителей дома, сообщив, что спасатели трижды проверяли полуобваленные квартиры. "Последняя информация, которая у нас есть, заключается в том, что в здании не осталось животных", – добавила она.

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