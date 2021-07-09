Нашли тела родных первой леди Парагвая: возросло число жертв трагедии возле Майами

По состоянию на 9 июля количество жертв в результате обвала многоэтажки во Флориде возросло до 62 человек. Спасатели объявили, что шансов найти под обломками живых уже нет.

Сейчас пропавших без вести 76 человек. Мэр округа Даниэлла Левин Кава заявила, что поиски жертв будут проводить с той же тщательностью, с которой ранее искали уцелевших.

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В течение 8 июля полицейским удалось идентифицировать тела еще 5 погибших. Их подняли на поверхность 7 июля.

Помощник начальника спасательной службы Майами Рэй Джадалла рассказал, что "принимая во внимание обстоятельства, шансов найти уцелевших уже нет".

Трагедия в семье первой леди Парагвая

В результате обрушения дома возле Майами погибли родные первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо.

Из-под завалов уже извлечены тела Софии Лопес (сестры первой леди), ее мужа Луиса и их младшего сына. Кроме того, в момент трагедии в квартире также находились дочери Софии и Луиса.

Первая леди Парагвая уже прибыла во Флориду.

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