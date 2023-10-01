Обвал моста на Шулявке: подрядчик обязался покрыть все убытки
Источник:RDS
В Киеве на Шулявке 30 сентября обрушился Дегтяровский мост. Ущерб компенсирует подрядчик.
В группе компаний RDS подчеркнули, что ответственны за выполнение работ на объекте. Инцидент не отразится на городском бюджете.
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Убытки компенсирует группа компаний RDS
В сообщении группы компаний RDS говорится, что ее работники 30 сентября укладывали балки пролетной части по заказу КК "Киевавтодор". Работы проходили в рамках реконструкции Дегтяровского путепровода.
При выполнении монтажа 7-й балки в проектное положение она потеряла свою устойчивость. При падении была задета часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению остальных 6 балок пролетного строения. Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS,
– заявили в RDS.
Там добавили, что городской бюджет не понес убытки. Стоимость реконструкции не увеличится.
"Работы выполнялись согласно графику, однако из-за необходимости устранения недостатков срок ввода в эксплуатацию развязки увеличится на более поздние сроки", – подытожили в группе компаний RDS.
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Кратко об обвале Дегтяровского моста
- Обвал Дегтяровского моста произошел вечером 30 сентября. Тогда на переправе проводили ремонтные работы, начавшиеся еще в июле 2023 года.
- Впоследствии в КГГА рассказали, что причину обрушения выясняют специалисты. Во время этого инцидента, к счастью, никто не пострадал.
- Стоит отметить, что Дегтяровский мост построили в 1965 году. Уже долгое время он находился в аварийном состоянии.
- Перед реконструкцией переправу временно усилили дополнительными опорами и планировали расширить, чтобы обустроить велодорожки и тротуары.
- Ремонт путепровода планировалось завершить в ноябре 2023 года. Стоимость работ составляет около 1 миллиарда гривен.