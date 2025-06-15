Обвалился мост в туристическом районе Индии: есть погибшие и много пострадавших
- 15 июня в штате Махараштра, Индия, обвалился мост, что привело к гибели 2 человек и ранению 32.
- Поисково-спасательные работы проводят подразделения Национальных сил реагирования на катастрофы и другие спасательные службы.
Днем 15 июня в популярном туристическом месте в Индии обвалился мост. Есть погибшие и пострадавшие люди, некоторых госпитализировали в критическом состоянии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Что известно об обвале моста в Индии
Министр индийского штата рассказал, что железный мост через реку обвалился в популярном туристическом месте в западном штате Махараштра.
По меньшей мере шесть человек удалось спасти, они госпитализированы в критическом состоянии,
– рассказал он.
В The Times of India заявили, что нескольких человек смыло водой в реке.
Обвал моста в Индии: смотрите видео IndiaToday
На данный момент известно о по меньшей мере 2 погибших и 32 раненых в результате инцидента. Мост обвалился в районе Кундамала округа Пуне, который в последние дни пострадал от интенсивных дождей. Они значительно подняли уровень воды в реке. В то же время во время обвала дождя не было.
Известно, что поисково-спасательные работы проводят подразделения Национальных сил реагирования на катастрофы (NDRF) и другие спасательные службы.