В США корабль врезался в ключевой мост и уничтожил его: в реке ищут людей

Ночью 26 марта большое судно врезалось в мост в Балтиморе. В результате объект рухнул в реку, на месте работают спасатели. Власти объявили это "событием с большим количеством жертв".

Этот мост является частью автомагистрали. Спасатели сообщили, что на месте большое количество жертв.

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Что известно об инциденте

Около 01:30 по местному времени очевидец позвонил в службу 911 и сообщил об инциденте в районе моста "Фрэнсиса Скотта Ки", сокращенно "Ки-Бридж".

Оказалось, что в мост врезалось "большое судно", в результате чего он рухнул в реку Патапско.

Момент завала моста: смотрите видео

Это объект является частью главной автомагистрали. Его длина составляет 3 километра и он является частью шоссе 695, огибающей Балтимор.

Сейчас пожарная служба в сотрудничестве с Береговой охраной США и другими агентствами Мэриленда проводят спасательную операцию.

По данным отслеживания судов, в мост врезался контейнеровоз Dali под сингапурским флагом. Судно длиной 300 метров направлялось в Коломбо на Шри-Ланке.

Людей ищут в реке

Представитель городской пожарной охраны Балтимора подтвердил, что обвал моста в Балтиморе является "событием с большим количеством жертв".

Местная полиция также подтвердила, что в реку упали люди.

Предполагается, что во время завала моста в воду упали около 20 рабочих. Об этом сообщил начальник службы связи городской пожарной охраны Балтимора. По его словам, ситуация, скорее всего, изменится по мере появления более детальной информации.

Издание BBC отмечает, что если власти объявили инцидент "событием с массовыми жертвами", значит это очень серьезно.