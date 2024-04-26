В школе Киева во время уроков упал потолок: в сети показали жуткое видео
Источник:Киев24
Утром в одной из столичных школ завалился потолок прямо во время учебного процесса. В дирекции заведения объяснили, как такое могло случиться.
В школе номер 155, расположенной в Шевченковском районе Киева, произошла чрезвычайная ситуация. В разгар обучения там обвалился потолок. К счастью, это обвал произошел в коридоре, когда дети находились на занятиях. Поэтому пострадавших нет.
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Школа "пожилого возраста"
В комментарии журналистам дирекция образовательного учреждения рассказала, что раньше никаких проблем с потолком не возникало. Он не провис и не был влажным.
Впрочем, признают руководители, само здание школы очень старое. Оно было построено еще в 1936 году. Последний раз ремонт проводили в 2007 году. Тогда на оригинальный потолок положили новое покрытие. Соответственно старый потолок дал оползни и обвалился, а новый собственно не выдержал под его весом и тоже упал.
Тем временем в сети появились видео, на которых можно увидеть значительные разрушения школьного потолка.
В школе Киева обвалился потолок: смотрите видео
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