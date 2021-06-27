Обвал здания в Майами: число жертв возросло до 5 человек

Количество погибших в результате обвала многоэтажки в Майами по состоянию на 27 июня возросло до 5 человек. Спасатели обнаружили среди обломков еще одно тело.

Представительница власти Майами Даниэлла Левайн рассказала, что спасатели продолжают работать на месте трагедии.

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Сегодня наши поисково-спасательные группы обнаружили в руинах еще одно тело. Наши поиски обнаружили несколько человеческих останков,

– заметила Кава.

Пропавшими без вести считают свыше 150 человек.

Трагедия в Майами: главное

Часть 12-этажки в Майами обвалилась 24 июня. В эпицентре бедствия оказались 55 квартир.

Из-за трагедии лидер США Джозеф Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации.

На месте происшествия работали сразу 80 бригад спасателей.

Впоследствии внутри под завалами вспыхнул огонь.

Даниэлла Левайн рассказала, что возгорание – "очень глубокое".

Кроме того, на территории одного из нижних этажей на северной стороне произошел взрыв.

Впоследствии стало известно, что под завалами исчезла сестра первой леди Парагвая.

Многоэтажку построили в 1981 году. Всего там было ориентировочно 130 квартир.