Обвал здания в Майами: число жертв возросло до 5 человек
27 июня 2021 , 10:50Читати новину українською
Источник:CNN
Количество погибших в результате обвала многоэтажки в Майами по состоянию на 27 июня возросло до 5 человек. Спасатели обнаружили среди обломков еще одно тело.
Представительница власти Майами Даниэлла Левайн рассказала, что спасатели продолжают работать на месте трагедии.
Обратите внимание Ужасный торнадо в Чехии: количество пострадавших возросло вдвое
Сегодня наши поисково-спасательные группы обнаружили в руинах еще одно тело. Наши поиски обнаружили несколько человеческих останков,
– заметила Кава.
Пропавшими без вести считают свыше 150 человек.
Трагедия в Майами: главное
- Часть 12-этажки в Майами обвалилась 24 июня. В эпицентре бедствия оказались 55 квартир.
- Из-за трагедии лидер США Джозеф Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации.
- На месте происшествия работали сразу 80 бригад спасателей.
- Впоследствии внутри под завалами вспыхнул огонь.
- Даниэлла Левайн рассказала, что возгорание – "очень глубокое".
- Кроме того, на территории одного из нижних этажей на северной стороне произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что под завалами исчезла сестра первой леди Парагвая.