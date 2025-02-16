Трагедия в шахте золота в Мали: известно о большом количестве жертв в результате обрушения

В африканском Мали, который является одним из ведущих производителей золота, в очередной раз произошел смертоносный оползень. Из-за аварии в руднике золота, который использовался незаконно, погибли более 40 человек, среди них –дети.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на The Guardian. Об обвале 15 февраля сообщили местные жители и власти.

Смотрите также В оккупированном Мариуполе произошел обвал на заводе "Азовмаш", погибли два человека

Обвал в золотом руднике унес жизни посетителей

Как сообщили источники, авария на месте добычи золота в Мали произошла на заброшенном месте, которое ранее использовала китайская компания. В полиции отметили, что погибли по меньшей мере 48 человек. В результате аварии некоторые из пострадавших упали в воду, среди них была женщина, которая держала на спине младенца. На месте обвала продолжаются поисковые работы.

В ассоциации золотодобытчиков Кениебы также сообщили, что количество погибших достигло 48 человек.

Власти пытаются контролировать добычу драгоценного металла в стране, которая является одной из самых бедных в мире. К сожалению, нерегулируемая добыча золота часто становится причиной гибели людей на нелегальных шахтах.

Очевидцы сняли последствия обвала в шахте в Мали: смотрите видео

Это уже не первый случай гибели людей в этом руднике. На этом месте более года назад произошло трагическое событие – обвалился тоннель. Тогда количество жертв достигало 70.

Ранее около 10 человек погибли в шахте золота на юге Мали. Также тогда много людей пропали без вести, больше всего среди них было женщин.

К сожалению, трагические случаи на золотодобывающих шахтах случаются не только в Мали. Так в феврале прошлого года масштабный оползень в руднике золота в районе Илич турецкой провинции Эрзинджан убил большое количество работников.