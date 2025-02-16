Про це 24 Канал пише з посиланням на The Guardian. Про обвал 15 лютого повідомили місцеві жителі та влада.

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Обвал у золотій копальні забрав життя відвідувачів

Як повідомили джерела, аварія на місці видобутку золота в Малі сталася на покинутому місці, яке раніше використовувала китайська компанія. У поліції зазначили, що загинули щонайменше 48 осіб. Внаслідок аварії дехто з постраждалих впав у воду, серед них була жінка, яка тримала на спині немовля. На місці обвалу тривають пошукові роботи.

В асоціації золотошукачів Кеніеби також повідомили, що кількість загиблих досягла 48 людей.

Влада намагається контролювати видобуток дорогоцінного металу в країні, яка є однією з найбідніших у світі. На жаль, нерегульований видобуток золота часто стає причиною загибелі людей на нелегальних шахтах.

Очевидці зафільмували наслідки обвалу в копальні в Малі: дивіться відео

Це вже не перший випадок загибелі людей в цій копальні. На цьому місці понад рік тому сталася трагічна подія – обвалився тунель. Тоді кількість жертв сягала 70.

Раніше близько 10 людей загинули в копальні золота на півдні Малі. Також тоді багато осіб зникли безвісти, найбільше серед них було жінок.

На жаль, трагічні випадки на золотовидобувних шахтах трапляються не тільки в Малі. Так у лютому минулого року масштабний зсув ґрунту в копальні золота в районі Іліч турецької провінції Ерзінджан убив велику кількість працівників.