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      Обвал дома в Ростовской области РФ: спасатели обнаружили тела нескольких погибших

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      Смертельный обвал в городе Шахты (Ростовская область, РФ)
      Смертельный обвал в городе Шахты (Ростовская область, РФ) / Соцсети

      В городе Шахты Ростовской области России под завалами спасателям удалось обнаружить тела еще двух человек – мужчины и женщины. Здесь 14 января произошел обвал жилого дома.

      14 января в городе Шахты, который располагается в Ростовской области России, вследствие взрыва газа в одной из квартир произошел обвал многоэтажки.

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      Ранее 24 канал сообщал, что в результате инцидента погибли два человека. Кроме того, российские СМИ распространяли информацию о смерти ребенка, правда спасатели впоследствии ее опровергли. Судьба еще трех человек оставалась неизвестной.

      По словам начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко, 15 января спасателям удалось обнаружить тела двух людей: мужчины и женщины, передает ТАСС.

      «Поисково-спасательные работы продолжаются, в настоящее время обнаружены тела еще двух погибших, они проживали в квартире №68 – мужчина и женщина. Неизвестной остается судьба еще одного человека», – отметил он.

      Также руководитель МЧС в области подчеркнул, что задача спасателей – завершить все работы по поиску во вторник, 15 января.

      Напомним, это уже не первый случай в России, когда в результате взрывов газа происходят обвалы жилых домов. В частности, под утро 31 декабря взрыв газа в многоэтажке случился в российском Магнитогорске. В результате рухнул подъезд: спасатели из-под завалов вытащили 39 тел.

      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Жертвы Взрыв
      Источник: 24 Канал
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