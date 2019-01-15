Обвал будинку у Ростовській області РФ: рятувальники виявили тіла кількох загиблих

У місті Шахти Ростовської області Росії рятувальникам під завалами вдалося виявити тіла ще двох осіб – чоловіка та жінки. Тут 14 січня стався обвал житлового будинку.

14 січня у місті Шахти, що розташовується у Ростовській області Росії, внаслідок вибуху газу в одній із квартир стався обвал багатоповерхівки.

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Раніше 24 канал повідомляв, що у результаті інциденту загинули дві особи. Крім того, російські ЗМІ поширювали також інформацію про смерть дитини, щоправда рятувальники згодом її спростували. Доля ще трьох людей залишалася невідомою.

За словами начальника Головного управління МНС Росії у Ростовській області В'ячеслава Бутка,15 січня рятувальникам вдалося виявити тіла двох людей: чоловіка та жінки, передає ТАСС.

«Пошуково-рятувальні роботи тривають, Наразі виявлено тіла ще двох загиблих, вони проживали у квартирі № 68 – чоловік і жінка. Невідомою залишається доля ще однієї людини», – зазначив він.

Також керівник МНС у області наголосив, що завдання рятувальників – завершити усі роботи з пошуку у вівторок, 15 січня.

Нагадаємо, це вже не перший випадок у Росії, коли внаслідок вибухів газу стаються обвали житлових будинків. Зокрема, під ранок 31 грудня вибух газу у багатоповерхівці трапився у російському Магнітогорську. У результаті завалився під’їзд: рятувальники з-під завалів витягли 39 тіл.