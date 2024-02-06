Обвала фронта на Авдеевском направлении не будет: обзор фронта от Свитана

ВСУ удался прорыв на Авдеевском направлении, в результате которого были отбиты некоторые позиции у врага. Но в целом ситуация возле города остается очень сложной.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что дальнейшее развитие событий на Авдеевском направлении зависит от поставок там. Россияне на этом направлении несут огромные потери, в частности, возле города есть участок размером с футбольное поле, который усеян трупами оккупантов.

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Ситуация в Авдеевке

Свитан отметил, что нельзя допустить того, чтобы россияне взяли трассу в Авдеевку даже под огневой контроль. У группировки в городе есть армейский запас, которого может хватить на месяц. Артиллерия вокруг города держала россиян в огненном мешке и не давала сильно продвигаться, однако с нынешней нехваткой боеприпасов, это делать трудно.

Катастрофы не будет абсолютно никакой. За 3 последних месяца, когда Силы обороны невероятными усилиями удерживают Авдеевку, удалось отстроить линию обороны западнее. Не надо теперь проваливаться до Карловки, и терять 20 – 30 километров нашей территории с обвалом фронта и отходом на вторую линию обороны,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Удар по оккупированному Лисичанску

Как отметил Свитан, ВСУ нанесли удар по оккупированному Лисичанску, в результате чего удалось ликвидировать одного из главарей так называемой ЛНР. Военный эксперт отметил, что это сами "лнровцы" могли слить местонахождение своего конкурента ВСУ, чтобы он быстрее освободил свое место.

"Была разведка, доразведка, подтверждение и уничтожение. Скорее всего подсидели его свои же товарищи. В течение 10 лет российские и коллаборантские структуры между собой воюют. Иногда используют нашу артиллерию для внутренних разборок, а мы угощаемся, когда нас угощают", – подчеркнул Свитан.

Эскадрилья модифицированных F-16

Летчик-инструктор также рассказал, как усилят ВСУ дополнительные F-16 от Нидерландов. Он сообщил, что те самолеты не могут нести ракеты дальность 300 – 500 километров. Поэтому ВСУ нужна хотя бы эскадрилья новейших самолетов F-16, которые смогут наносить удары такими ракетами.

Я думаю, что у генерала Наева есть информация, что нам передадут не только базовые модели F-16, а еще хотя бы эскадрилью из 12 самолетов новых модификаций для ракет с большей дальностью. Плюс ждем 300-километровые ATACMS, которые отработают по военным объектам в Крыму,

– сказал полковник запаса ВСУ.

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