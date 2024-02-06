Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що подальший розвиток подій на Авдіївському напрямку залежить від постачань там. Росіяни на цьому напрямку зазнають шалених втрат, зокрема, біля міста є ділянка розміром з футбольне поле, яка всіяна трупами окупантів.

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Ситуація в Авдіївці

Світан зазначив, що не можна допустити того, щоб росіяни взяли трасу в Авдіївку навіть під вогневий контроль. В угрупування в місті є армійський запас, якого може вистачити на місяць. Артилерія довкола міста тримала росіян у вогняному мішку й не давала сильно просуватись, однак із нинішньою нестачею боєприпасів це робити важко.

Катастрофи не буде абсолютно ніякої. За 3 останні місяці, коли Сили оборони неймовірними зусиллями втримують Авдіївку, вдалось відбудувати лінію оборони західніше. Не треба тепер провалюватись аж до Карлівки й втрачати 20 – 30 кілометрів нашої території з обвалом фронту та відходом на другу лінію оборони,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удар по окупованому Лисичанську

Як зазначив Світан, ЗСУ завдали удару по окупованому Лисичанську, внаслідок чого вдалось ліквідувати одного з ватажків так званої ЛНР. Військовий експерт наголосив, що це самі "лнрівці" могли злити місцеперебування свого конкурента ЗСУ, аби він швидше звільнив своє місце.

"Була розвідка, дорозвідка, підтвердження та знищення. Швидше за все підсиділи його свої ж товариші. Протягом 10 років російські та колаборантські структури між собою воюють. Іноді використовують нашу артилерію для внутрішніх розбірок, а ми пригощаємось, коли нас пригощають", – підкреслив Світан.

Ескадрилья модифікованих F-16

Льотчик-інструктор також розповів, як підсилять ЗСУ додаткові F-16 від Нідерландів. Він повідомив, що ті літаки не можуть нести ракети дальність 300 – 500 кілометрів. Тому ЗСУ потрібна хоча б ескадрилья новітніх літаків F-16, які зможуть завдавати ударів такими ракетами.

Я думаю, що у генерала Наєва є інформація, що нам передадуть не лише базові моделі F-16, а ще хоча б ескадрилью з 12 літаків нових модифікацій для ракет з більшою дальністю. Плюс чекаємо 300-кілометрових ATACMS, які відпрацюють по військових об'єктах у Криму,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

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