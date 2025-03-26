"Мир – это наказание виновных": военный ответил как на фоне поведения Кремля должна действовать Украина

Россия обвиняет Украину в нанесении ударов по энергоинфраструктуре, формируя после переговоров с США в Эр-Рияде информационный шум, чтобы давить в первую очередь на Белый дом. В ответ на это украинская сторона должна давать ответ.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк, подчеркнув, что когда россияне пытаются на Украину навешать ярлык "террориста", надо фиксировать российские удары и говорить об этом на всех уровнях, ведь реальные террористы должны быть осуждены, а не сидеть за столом переговоров.

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Что следует донести до политического истеблишмента Запада?

Политический консультант отметил, что со стороны Украины должна проводиться информационная работа. Эта линия должна идти параллельно с официальной, которую представляет украинская власть. Тактика России сейчас будет заключаться в том, чтобы затянуть процесс переговоров и выиграть для себя время.

Справедливый мир – это наказание виновных, иначе он невозможен. Может быть перемирие, а соответственно – подготовка к эскалации, которая может произойти в Балтийских странах,

– озвучил Антонюк.

Стоит проанализировать данные разведки США или Дании, которая опубликовала их практически составив календарный график того, что может сделать Россия, в частности в союзе с Китаем, Ираном, КНДР.

Эти выводы, как отметил Антонюк, надо правильно оформить и на различные целевые аудитории распространять, толкая политический истеблишмент к принятию практических решений. Главный акцент, по его словам, должен быть поставлен на том, что стратегия сдерживания России уже не является эффективной.

Отметим, советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что, несмотря на заявление Кремля о том, что якобы с 18 марта действует режим прекращения огня по украинским объектам энергетики, с того времени Россия нанесла, как минимум, восемь ударов по критической инфраструктуре.