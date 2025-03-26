Про це в розмові з 24 Каналом наголосив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк, підкресливши, що коли росіяни намагаються на Україну навішати ярлик "терориста", треба фіксувати російські удари та говорити про це на всіх рівнях, адже реальні терористи мають бути засуджені, а не сидіти за столом переговорів.

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Що варто донести до політичного істеблішменту Заходу?

Політичний консультант зауважив, що з боку України має проводитись інформаційна робота. Ця лінія повинна йти паралельно з офіційною, яку представляє українська влада. Тактика Росії зараз полягатиме у тому, аби затягнути процес переговорів і виграти для себе час.

Справедливий мир – це покарання винних, інакше він неможливий. Може бути перемир'я, а відповідно – підготовка до ескалації, яка може відбутися в Балтійських країнах,

– озвучив Антонюк.

Варто проаналізувати дані розвідки США чи Данії, яка опублікувала їх практично склавши календарний графік того, що може зробити Росія, зокрема в союзі з Китаєм, Іраном, КНДР.

Ці висновки, як зазначив Антонюк, треба правильно оформити й на різні цільові аудиторії розповсюджувати, штовхаючи політичний істеблішмент до ухвалення практичних рішень. Головний акцент, з його слів, має бути поставлений на тому, що стратегія стримування Росії вже не є ефективною.

Зазначимо, радник президента України Дмитро Литвин повідомив, що, не дивлячись на заяву Кремля про те, що нібито з 18 березня діє режим припинення вогню по українських об'єктах енергетики, з того часу Росія завдала, як мінімум, вісім ударів по критичній інфраструктурі.