Волна осуждения может помочь Трампу снова въехать в Белый дом

В США сейчас все сходят с ума из-за предъявления обвинений Дональду Трампу. Оно и понятно – такое в американской истории впервые. Еще никогда бывшего президента не привлекали к уголовной ответственности.

Глаза видели, что руки брали

Конечно, ярче всего заходит история с деньгами из избирательного фонда, которые заплатили порнозвезде Сторми Дэниелс. В то же время обвинения выдвинули Дональду Трампу по 30 эпизодам. Это вообще космос.

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Здесь важно отметить, что ни уголовное преследование, ни даже судимость не являются в американской системе поводом для недопущения или снятия с избирательной гонки. Трамп будет баллотироваться. Но для этого ему придется выиграть номинацию от Республиканской партии.

Захотят ли республиканцы идти с кандидатом "под статьей"? Не факт. С другой стороны – это Трамп, "глаза видели что руки брали" так почему бы и "не повторить"? Пока выглядит так, что второй вариант вероятнее первого.

Трамп все использует для собственной выгоды

Согласно опросами , Трамп сейчас популярнее возможного ближайшего конкурента Рона Десантиса на 25 – 30%. Счет 54% – 24% в пользу бывшего президента. И это еще не начался публичный судебный процесс. Тогда Трамп вообще не будет вылезать из телевизора, что, естественно, сыграет ему в плюс.

Уже сейчас CNN гонит марафон о том, что грозит Трампу и как будет развиваться процесс. Очевидно, это топ новость дня, и мы это проходили и, возможно, еще когда-нибудь пройдем.

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Но, возможно, на CNN, нескрываемо лояльной к демократам, надеются, что голос ума возобладает и сознательный американец посмотрит их эфир, увидит возможного президента-преступника, сердито сморщит нос и пойдет голосовать за Джо Байдена. Если так, то это, конечно, зря. Все будет с точностью наоборот и Трамп на волне осуждения сможет снова въехать в Белый дом. Надеюсь, этого все же не произойдет.