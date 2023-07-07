Странные находки в доме Пригожина: зачем руководителю "Вагнера" парики и двойник
Российские СМИ обнародовали фото из имения Евгения Пригожина, где проводились обыски. Найдено было немало интересных вещей. Особенно всех заинтересовали парики. Как выяснилось, главарь ЧВК "Вагнера" активно использовал их, комически "перевоплощаясь" в бородача с волосами.
Недавно стало известно и о двойнике Евгении Пригожине. Вероятно, он стремится к конспирации. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Двойник и удивительные наклонности Пригожина
На днях в имении Евгения Пригожина проводили обыски. В российских СМИ опубликовали интересные находки в доме: парик, фотографии, на которых загримированный Пригожин примеряет их, и паспорт на чужое имя.
Сложно сказать, для чего он это делает. Судя по фото и бородам, которые он на себя лепил, он изображал себя из сирийского боевика. У него и паспорта были на разные фамилии, и двойник у него есть. Он, конечно, не очень похож – приходится надевать медицинскую маску на лицо,
– отметил Борис Тизенгаузен.
К слову, недавно журналисты разоблачили, что накануне в Санкт-Петербург приезжал не Евгений Пригожин, а его двойник. Определили это по особенности Пригожина – у него на одном пальце нет фаланги, а у двойника соответственно – была.
Он носил маску, так что была вероятность, что никто не догадается о том, что это не Пригожин.
"Пригожин прекрасно чувствует себя. Он сейчас спокойно будет в Беларуси или в Африке, делая свои дела. Или и останется в России – он сейчас выходит, дает какие-то комментарии. А 15 убитых летчиков – это ничего, все нормально", – сказал политтехнолог.
Кстати, сейчас глава "Вагнера" станет раздражителем для тех, кто хотел его уничтожить и "информационно воевал" против него. Пригожин жестокий человек и легко не забудет зло в свою сторону, а потому еще обязательно отомстит. Не исключено, что захочет даже снова повторить мятеж.
Борис Тизенгаузен об интересных находках в доме Пригожина: смотреть видео
Обыски в имении Пригожина: что известно
- Дом Евгения Пригожина оказался "клондайком" неожиданных находок. Кроме атрибутов роскоши типа вертолетной площадки, сауны, бассейна и тренажерного зала, были и другие интересные вещи.
- Дома у Пригожина обнаружили медицинский кабинет, напоминающий реанимацию. В частности, там был даже аппарат ИВЛ, не говоря о большом запасе лекарства. В СМИ отметили, что медицинское оборудование в доме стоит миллионы рублей.
- Другим неожиданным местом в доме стала комната для молитв. Достаточно резонирует это с кувалдой с надписью "на случай важных переговоров" и фотографии с отрезанными головами, которые также нашли в доме.