Сожалеем, что это могло вызвать резонанс, – в ГБР прокомментировали обыски в квартире "Джуса"
- ГБР провело обыски в квартире погибшего летчика Андрея "Джуса" Пильщикова в рамках дела против Виталия Шабунина.
- Обыски были осуществлены в соответствии с законом, без политических и моральных подтекстов, с целью получения доказательств противоправной деятельности фигуранта.
Следователи провели обыски в квартире погибшего летчика Андрея "Джуса" Пильщикова 11 июля в Харькове. Представительница ГБР рассказала, что все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий советника по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.
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Что в ГБР говорят о ситуации?
Обыск, который следователи провели в квартире матери погибшего летчика "Джуса" 11 июля, был в рамках дела против Виталия Шабунина.
Татьяна Сапьян отметила, что в тот день в рамках закона были проведены обыски на 4 объектах. По ее словам, следственные действия были проведены на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.
Мы с абсолютным уважением относимся к семье господина Пильщикова, Героя Украины "Джуса", и сожалеем, если процессуальные действия могли вызвать эмоциональный резонанс,
– сказала она.
Советник по коммуникациям ГБР отметила, что следователи действовали в соответствии с законом без политических и моральных подтекстов.
Также она отметила, что Виталия Шабунина подозревают в уклонении от службы и мошенничестве. По словам Сапьян, сейчас есть основания подозревать, что законодательство было нарушено.