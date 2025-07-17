Сожалеем, что это могло вызвать резонанс, – в ГБР прокомментировали обыски в квартире "Джуса"

Следователи провели обыски в квартире погибшего летчика Андрея "Джуса" Пильщикова 11 июля в Харькове. Представительница ГБР рассказала, что все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий советника по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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Что в ГБР говорят о ситуации?

Обыск, который следователи провели в квартире матери погибшего летчика "Джуса" 11 июля, был в рамках дела против Виталия Шабунина.

Татьяна Сапьян отметила, что в тот день в рамках закона были проведены обыски на 4 объектах. По ее словам, следственные действия были проведены на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.

Мы с абсолютным уважением относимся к семье господина Пильщикова, Героя Украины "Джуса", и сожалеем, если процессуальные действия могли вызвать эмоциональный резонанс,

– сказала она.

Советник по коммуникациям ГБР отметила, что следователи действовали в соответствии с законом без политических и моральных подтекстов.

Также она отметила, что Виталия Шабунина подозревают в уклонении от службы и мошенничестве. По словам Сапьян, сейчас есть основания подозревать, что законодательство было нарушено.