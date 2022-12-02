Нацистская символика и "методички" Кремля: итоги последних обысков в храмах УПЦ МП на Западе

Утром 2 декабря в храмах Московского патриархата в Закарпатье, Ровенщине и Житомирской области проводили обыски. СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП пропагандистские "методички", "учение о сатанизме" и нацистскую символику.

На территории епархий обнаружили склады с прокремлевской литературой, нацистскую символику и тексты молитв за московского патриарха Кирилла. Кроме того, в Свято-Николаевском мужском монастыре на Закарпатье нашли символику запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.

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В Ровенско-Острожской епархии СБУ обнаружила скрытые белорусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославление "русской земли" и "русских солдат". Они написаны белорусскими и русскими авторами.

СБУ подвела итоги обысков / Фото СБУ

Во время обысков в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух Скитах на Житомирщине обнаружили лица, которые тесно контактируют с гражданами России. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ.

"Гости" находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.

СБУ обыскивают храмы УПЦ МП: что известно