Будут последствия, – политтехнолог объяснил обыски у Байдена

ФБР провели обыски в здании президента США Джо Байдена в рамках расследования по документам с грифом "тайно", оказавшихся в неположенном месте. Пока перспектив уголовных последствий по этому делу нет, но могут быть другие.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что Джо Байден может потерять определенный процент электоральной поддержки.

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Эксперт отметил, что в США работают протоколы безопасности, регулирующие засекреченные документы, указывают, что нельзя выносить, что можно хранить на личном компьютере, а на общем.

Похоже, что Байден где-то нарушил эти протоколы безопасности,

– добавил эксперт.

Какие будут последствия

Шейтельман предположил, что за подобные нарушения президент может понести дисциплинарную ответственность. Это также, вероятно, повлияет на его электоральные шансы, однако пока перспектив уголовных преследований нет.

В отставку за такое не отправят, как я вижу. Но если выяснится, что Байден делал что-то не так, он потеряет определенный процент на выборах, если он на них уйдет в следующем году.

– подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман об обысках у президента США: смотреть видео