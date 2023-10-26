В исполняющей обязанности Сумского городского головы Юлии Павлик проводят обыски: в чем причина
Источник:"Суспильное"
В Сумском городском совете проводят обыски у исполняющей обязанности сумского городского головы Юлии Павлик. Также обыски проводят у других должностных лиц горсовета.
Об обысках у Юлии Павлик сообщила начальница пресс-службы СГС Ольга Семениста. Источники издания утверждают, что в городе проводят 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.
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В Сумах проводят 12 обысков
Сообщается, что правоохранители проверяют факты того, что в сговоре с должностными лицами Сумского горсовета ряд субъектов хозяйственной деятельности присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей.
Досудебное расследование осуществляют следователи Сумского РУП оперативного сопровождения УСР в Сумской области под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры.
Начальник правового управления Олег Чайченко уточнил, что обыски в Сумском горсовете связаны с закупками зимней одежды для добровольческих формирований города.
В дополнение пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская сообщила, что обыски проводятся и у предпринимателей, которые могут быть к этому причастны.
ГБР проводит обыски и в Чернигове
- Отметим, что ранее Александр Ломако, исполняющий обязанности городского головы Чернигова, сообщил, что к нему пришли с обыском стражи порядка из Государственного бюро расследований. Ломако заявил, что его обыски якобы имеют "политическую подоплеку" и спросил, действительно ли такие действия являются "демократией".
- По его словам, это произошло "четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации избежать ответственности за трагедию в драмтеатре".
- 5 сентября он также сообщал, что к нему с обысками пришли представители СБУ. В СБУ рассказали, что обыски в квартире Ломака касались дела о злоупотреблении восстановлением энергетической инфраструктуры Украины. Тогда в нескольких областях осуществлялось более 20 обысков.