Терпение лопнуло, президент предупреждал, – в ОПУ прокомментировали "день обысков"

Первое февраля 2023 года началось с массовых обысков и увольнений украинских чиновников. Проблема коррупции даже во время войны никуда не делась, поэтому власть будет на это жестко реагировать.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, то, что делают некоторые должностные лица – это уже не просто коррупция, а мародерство.

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Коррупция деморализует общество

Михаил Подоляк отметил, что, к сожалению, явление коррупции в Украине никуда не делось и превратилось в мародерство, потому что те чиновники, которые позволяют себе воровать, понимают, что в стране война, экономика сильно страдает, а некоторые люди совсем потеряли все.

Здесь есть очень "хорошие" ребята, чудесно себя чувствующие, которые могут позволить себе распоряжаться суммами в миллиард гривен, два миллиарда гривен. Это те деньги, которые мы собираем, бюджет отдает на конкретную работу под названием: "защитить право этого государства существовать",

– сказал Михаил Подоляк.

Советник Главы Офиса Президента рассказал, что позиция президента по поводу антикоррупционных действий и алгоритма очень четкая. Он рассказал, что нынешняя ситуация – это, по сути, мародерство, потому что экономика страны очень сильно страдает, а потому терпеть такого отношения во власти не намерены.

Терпение лопнуло, это во-первых. Потому что во время войны – это даже уже не коррупция, а давайте опять же юридически корректно говорить – это мародерство. То есть люди осознают, что страна страдает существенно от войны, экономика просела практически на половину, на 50%,

– заметил Подоляк.

Советник Главы Офиса Президента также высказался по поводу политической составляющей нынешних обысков и следствия. Он отметил, что будут политические отставки.

Михаил Подоляк рассказал, что 116 место Украины в индексе глобальной коррупции очень деморализует, а потому нужно "избавиться от традиционных украинских средств зарабатывания". Подразумевается близость к тому или иному министру или административному органу.

В ожидании "посадок"

"Есть политическая составляющая, о которой президент на прошлой неделе как раз заявил. То есть политические отставки. Далее следует следствие и президент подчеркивал, что это следствие очень быстрое, потому что данные есть. После этого будут уже конкретные подозрения, обыски, как это должно быть процессуально, они должны быть, а после этого будут подозрения", – сказал чиновник.

По словам Михаила Подоляка, в первую очередь, это касается Министерства обороны и государственных администраций в регионах.

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Также в Офисе Президента не обошли вниманием так называемый "большой бизнес", который там считают "коррупционной архитектурой". Подоляк отметил, что некоторые люди получают сверхприбыли из-за того, что отдают 30% этих сверхприбылей за административные решения в свою пользу, которые противоречат интересам государства.

"Будут массовые увольнения, а после массовых увольнений будут массовые расследования, а после них будут в любом случае – посадки. Поэтому нельзя, прикрываясь войной, сделать вид, что у нас все прекрасно с точки зрения внутренней координации и денежных потоков, и исполнительных решений", – подытожил Подоляк.

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