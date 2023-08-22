По всей стране в военкоматах и ВВК проводятся новые масштабные обыски: что известно

ГБР и полиция проводят сотни обысков в военкоматах и ВВК по всей стране. Уже обнаружены масштабные коррупционные схемы и возбуждены уголовные дела.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский выразил недовольство работой ВВК и ввел в действие решение СНБО уволить всех областных военкомов. Президент подчеркнул, что управлять системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. 24 Канал собрал все, что известно о новых масштабных проверках.

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Обыски в Одессе и Ровно

22 августа стало известно, что в Одессе и Ровно проходят масштабные обыски в ТЦК и СП, ВВК и МСЭК, касающиеся работы военно-врачебных комиссий.

В Одессе об обысках сообщали в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В Ровненской области обыски проходят во всех ВВК и МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия).

В ГБР подтвердили масштабные проверки

В ГБР сообщили, что их следователи "проводят ряд процессуальных действий в Территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях во многих регионах страны". В частности, в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.

Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки,

– говорится в сообщении.

По данным ГБР, у них есть данные относительно 388 человек, признанных непригодными к военной службе, однако у следствия есть сомнения в этом.

Возбуждены уголовные дела

В ходе обысков следователи изымают медицинскую документацию, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела.

В ГБР отметили, что уголовные производства возбуждены по ряду статей.

. Уголовные дела возбуждены по части 5 статьи 426-1 Уголовного Кодекса Украины. Ответственность предусмотрена за превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.



В ходе обысков следователи изымают медицинскую документацию для проверок / Фото ГБР

Правоохранители также добавили, что на прошлой неделе в Одесской и Николаевской областях, а также в Херсонском и Бериславском районных ТЦК и СП работники ГБР уже провели 15 обысков.

"В ходе предварительных проверок уже выявлены нередкие факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с военного учета офицеров запаса на основании фиктивных справок ВВК. По результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях", – говорится в сообщении.

Более 200 обысков: коррупционные схемы разоблачили во всех областях

В Офисе генпрокурора заявили, что в настоящее время по всей стране продолжается более 200 обысков, а масштабные коррупционные схемы разоблачены фактически во всех областях. По предварительным данным, к ним причастны работники военкоматов, а также представители ВВК и МСЭК.

По данным следствия, за неправомерную выгоду служащие помогали гражданам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе. Это позволяло откладывать или избежать призыва на военную службу,

– говорится в сообщении.

Обыски проводят одновременно во многих областях / Фото Офиса Генпрокурора

За вознаграждение помогали избежать призыва: что говорят в полиции

В Нацполиции сообщили, что в рамках отработки выявлены масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица данных учреждений во всех регионах страны. По всем разоблаченным фактам правоохранители начали уголовные производства.

22 августа оперативники, следователи и прокуроры проводят более 200 обысков во всех регионах страны. Следственные действия продолжаются по месту нахождения МСЭК и ВВК, в помещениях ТЦК и по месту жительства причастных к "схемам" лиц, — сообщили правоохранители.

Добавляют, что за определенное вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Такие действия позволяли отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу.