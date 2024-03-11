Как обжаловать заключение ВВК: пошаговая инструкция для военных
Украинские защитники и защитницы могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, если считают, что в нем неправильно определена степень ранения (травмы).
Как именно это сделать, рассказали в Силах территориальной обороны ВСУ, со ссылкой на Минобороны. Обнародовали пошаговую инструкцию.
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Обжаловать решение ВВК
Если в постановлении ВВК степень тяжести ранения (травмы), по вашему мнению, указано неправильно, то обжаловать такой вывод можно по следующему алгоритму:
- Написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы.
- Командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).
- ВКК принимает решение.
В случае потери трудоспособности более 60 дней – любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК,
– подчеркнули в Силах территориальной обороны.
Как обжаловать решение ВВК / Инфографика Минобороны
В Киеве начали проверять ВВК
- Заметим, 4 марта министр здравоохранения заявил, что начинается проверка ВВК в Киеве. Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки.
- "Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время. Основные из них касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить", – отметил глава Минздрава.
- Добавил, что речь идет о несоблюдении электронной очереди, отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, не оптимизированные маршруты.