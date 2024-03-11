Как обжаловать заключение ВВК: пошаговая инструкция для военных

11 марта 2024, 10:26
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Украинские защитники и защитницы могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, если считают, что в нем неправильно определена степень ранения (травмы).

Как именно это сделать, рассказали в Силах территориальной обороны ВСУ, со ссылкой на Минобороны. Обнародовали пошаговую инструкцию.

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Обжаловать решение ВВК

Если в постановлении ВВК степень тяжести ранения (травмы), по вашему мнению, указано неправильно, то обжаловать такой вывод можно по следующему алгоритму:

  • Написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы.
  • Командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).
  • ВКК принимает решение.

В случае потери трудоспособности более 60 дней – любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК,
– подчеркнули в Силах территориальной обороны.

Как обжаловать решение ВВК / Инфографика Минобороны

В Киеве начали проверять ВВК

  • Заметим, 4 марта министр здравоохранения заявил, что начинается проверка ВВК в Киеве. Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки.
  • "Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время. Основные из них касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить", – отметил глава Минздрава.
  • Добавил, что речь идет о несоблюдении электронной очереди, отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, не оптимизированные маршруты.
Автор: Юлія Муріна