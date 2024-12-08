ВСУ восстановили позиции возле Великой Новоселки, россияне продвинулись до 3 городов: обзор и карты ISW

Отчет Института изучения войны от 8 декабря рассказывает о ходе боевых действий в Украине за предыдущие сутки. А подробные карты показывают, в каких местах произошли изменения линии фронта.

Что увидел ISW в событиях войны в Украине и России и как отразил их в своем обзоре – передает 24 Канал. А также публикует основные выводы аналитиков.

Смотрите также Путин нашел виновного в операции ВСУ в Курской области

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 8 декабря

Украинские силы продвинулись в Курской области 7 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в центре Погребков. Также ВСУ, вероятно, захватили Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину – все к северо-западу от Суджи.

7 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в центре Погребков. Также ВСУ, вероятно, захватили Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину – все к северо-западу от Суджи. Российские войска продолжили наземные атаки на севере Харьковской области, и не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Но продвинулись на юго-восток от Купянска. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло на запад вдоль моста через реку Оскол и на север вдоль восточного берега реки.

области, и не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Но продвинулись на юго-восток от Купянска. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло на запад вдоль моста через реку Оскол и на север вдоль восточного берега реки. Российские и украинские источники не сообщали о боях на Северском направлении 7 декабря. На Часовярском направлении ни одного подтвержденного продвижения не было, хотя россияне наступали. В частности – у Огнеупорного завода, вблизи Калиновки и у Белой Горы и Ступочек.

направлении ни одного подтвержденного продвижения не было, хотя россияне наступали. В частности – у Огнеупорного завода, вблизи Калиновки и у Белой Горы и Ступочек. Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в центральном и юго-западном районах Торецка. Также они наступали на север от Торецка, на запад и на юго-запад возле Нелиповки.

Карты боевых действий войны в Украине и России 7 декабря / Иллюстрации ISW

Российские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в Заре к северо-западу от Курахово. Также россияне захватили Новодмитровку. На Угледарском направлении россияне наступали без подтвержденных успехов.

направлении. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в Заре к северо-западу от Курахово. Также россияне захватили Новодмитровку. На Угледарском направлении россияне наступали без подтвержденных успехов. Украинские силы восстановили утраченные позиции вблизи Великой Новоселки 7 декабря. Российские силы отступили из Нового Комара. Но вели наступательные действия в районе Нескучного, возле Новодаровки, возле Новоселки и в сторону Тремировки, также возле Раздольного.

7 декабря. Российские силы отступили из Нового Комара. Но вели наступательные действия в районе Нескучного, возле Новодаровки, возле Новоселки и в сторону Тремировки, также возле Раздольного. Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в западной части Запорожской области вблизи Новоданиловки, Малой Токмачки и Белогорья, но не сделали никаких подтвержденных продвижений. На Днепровском направлении также не продвинулись.

Институт изучения войны заметил, что украинские силы продвинулись в Курской области и вблизи Великой Новоселки, тогда как российские силы – вблизи Купянска, Торецка и Покровска.