Более 200 боестолкновений, больше всего – на Северском направлении: обзор фронта 15 декабря от Генштаба

23:40

Силы обороны решительно дают отпор российской армии, которая пытается продвинуться вглубь территории Украины. По состоянию на 22:00 за сутки 15 декабря на фронте произошло 214 боевых столкновений, большинство из которых на Северском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.