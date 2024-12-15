Более 200 боестолкновений, больше всего – на Северском направлении: обзор фронта 15 декабря от Генштаба

15 декабря 2024, 23:40
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Автор: София Рожик

Силы обороны решительно дают отпор российской армии, которая пытается продвинуться вглубь территории Украины. По состоянию на 22:00 за сутки 15 декабря на фронте произошло 214 боевых столкновений, большинство из которых на Северском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.

Россияне ударили по Украине 2 ракетами, 53 КАБами, 606 дронами-камикадзе, а еще более 3400 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

  • На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. 9 атак уже отбито, еще одна продолжается.
  • Российская армия наступала на Купянском направлении возле Загрызово и Лозовой. Там 3 боя уже закончились, еще один продолжается.
  • На Лиманском направлении было 18 штурмов вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды. ВСУ остановили 15 вражеских атак, но до сих пор продолжаются 3 боестолкновения.
  • Еще 33 атаки было на Северском направлении у Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Там до сих пор идут бои на 17 локациях.
  • На Краматорском направлении россияне 3 раза атаковали вблизи Часового Яра и Ступочек. К счастью, все их попытки продвинуться закончились безуспешно.
  • На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации было осуществлено 11 штурмовых действий у Торецка и Щербиновки. Там отбито 7 атак, еще 4 – продолжается.
  • 27 раз россияне атаковали на Покровском направлении возле Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. ВСУ отбили 16 атак, но до сих пор продолжаются 11 боевых столкновений.
  • На Кураховском направлении враг совершил 31 атаку возле Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. Сейчас удалось отбить 23 из них, остальные – продолжаются.
  • На Времовском направлении идут бои у Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки. Также ВСУ отбили 23 штурма вблизи Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки.
  • Были у россиян 3 безуспешные атаки на Приднепровском направлении.
  • У Курской области Силы обороны отбили 26 российских штурмов, атаки продолжаются.