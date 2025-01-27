Продолжается ожесточенная борьба на Покровском направлении, где зафиксировано 77 атак: обзор фронта 27 января

За сутки 27 января на фронте произошло 148 боевых столкновений. Россияне совершили в общей сложности 20 авиационных ударов с применением 43 КАБов.

Также зафиксировано более 820 ударов дронами-камикадзе и 4 тысячи обстрелов позиций наших ВСУ и населенных пунктов поблизости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Смотрите также Россияне пытаются прорвать оборону на Торецком и Краматорском направлениях, – Волошин Какая ситуация на фронте На Харьковском направлении было зафиксировано 5 попыток врага прорвать оборонительные рубежи ВСУ вблизи Волчанска.

было зафиксировано 5 попыток врага прорвать оборонительные рубежи ВСУ вблизи Волчанска. На Купянском направлении Россия 6 раз попыталась вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций у Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой. По состоянию на 22 часа вечера еще один бой еще продолжался.

Россия 6 раз попыталась вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций у Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой. По состоянию на 22 часа вечера еще один бой еще продолжался. 9 раз российская армия атаковала на Лиманском направлении возле населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи. К счастью, ВСУ уже отбили все вражеские атаки.

возле населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи. К счастью, ВСУ уже отбили все вражеские атаки. На Северском направлении Силы обороны успешно отбили одну российскую атаку у Белогоровки.

Силы обороны успешно отбили одну российскую атаку у Белогоровки. На Краматорском направлении украинские защитники отражали 6 попыток противника продвинуться у Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы. Там также завершились все боестолкновения.

украинские защитники отражали 6 попыток противника продвинуться у Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы. Там также завершились все боестолкновения. 13 раз российская армия пыталась вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении возле Торецка, Крымского, Дылиевки и Щербиновки.

возле Торецка, Крымского, Дылиевки и Щербиновки. На Покровском направлении Россия интенсивно атакует позиции украинских защитников. За день она осуществила 77 штурмовых и наступательных действий. Активность оккупантов сохраняется возле населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. 65 атак уже отбито, еще 12 – продолжаются.

Россия интенсивно атакует позиции украинских защитников. За день она осуществила 77 штурмовых и наступательных действий. Активность оккупантов сохраняется возле населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. 65 атак уже отбито, еще 12 – продолжаются. На Новопавловском направлении ВСУ отбили 8 атак возле населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка. Также россияне нанесли авиационный удар КАБами по Запорожскому.

ВСУ отбили 8 атак возле населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка. Также россияне нанесли авиационный удар КАБами по Запорожскому. На Ореховском направлении противник 2 раза атаковал Силы обороны у Новоданиловки и в направлении Орехова, а также нанес авиаудар в районе Степногорска.

противник 2 раза атаковал Силы обороны у Новоданиловки и в направлении Орехова, а также нанес авиаудар в районе Степногорска. 3 безуспешные атаки были зафиксированы на Приднепровском направлении .

. 13 боестолкновений было на Курском направлении , одно из которых продолжается. Враг также интенсивно обстреливает это направление фронта.

, одно из которых продолжается. Враг также интенсивно обстреливает это направление фронта. На Гуляйпольском направлении с начала суток наступательных действий не было.