Россия контролирует почти 40% Курахово и продолжает наступать на Востоке: обзор фронта и карты ISW

На всех участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Российская армия не оставляет попыток продвинуться вглубь украинских территорий и особенно активно пытается атаковать позиции ВСУ на Востоке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW). Так, говорится в основном о боях, которые происходили 2 декабря.

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Курская операция

Аналитики отметили, что 2 декабря в Курской области продолжались боевые действия, однако ни украинские, ни российские силы не прибегали к наступлениям. Хотя российские пропагандисты и заявляли якобы о штурмах у Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), однако в ISW еще не нашли подтверждения, что Россия смогла продвинуться.

Сейчас стало известно, что Москва выделила не менее 10 миллионов рублей, чтобы создать на границе "одно большое укрепление", после того, как ВСУ смогли в августе 2024 года начать свою операцию.

В ISW добавили, что украинские защитники нанесли удары по командному пункту 83-й отдельной воздушно-десантной бригады в Курской области. Однако никакой информации о российских потерях пока нет.



Боевые действия в Курской области / Инфографика ISW

На Харьковском направлении – без изменений

Аналитики сообщили, что 1 и 2 декабря российские войска пытались наступать вблизи Казачьей Лопани, Старицы и Волчанска, однако противник не имел продвижений. В то же время Силы обороны пытаются контратаковать, чтобы отрезать россиян от логистических путей и резервов.



Боевые действия в Харьковской области / Инфографика ISW

Новая "серая зона" на границе Харьковщины и Луганщины

Российские войска пытались наступать на линии Купянск – Сватово – Кременная, однако в ISW не нашли доказательств продвижения. Также пропагандисты заявляли, что якобы пересекли Оскол, однако аналитики также не нашли подтверждений этим заявлениям.

Заместитель командира украинского подразделения беспилотников заявил, что российские войска пытаются обойти оборону Украины под Купянском и захватить позиции на восточном (левом) берегу реки Оскол. Сейчас стало известно, что село Кругляковка стало "серой зоной", однако других успехов Россия не имела.



Бои на границе Харьковской и Луганской областей / Инфографика ISW

ВСУ продвинулись в Часовом Яру

В Институте изучения войны заявили, что украинские силы недавно продвинулись в направлении Часового Яра. В частности, это подтверждают и снимки, опубликованные российской армией. Оккупанты показали, как наносят удары по Силам обороны Украины, и на опубликованных видео видно, что ВСУ продвинулись на юго-восток от Часового Яра вдоль трассы Бахмут – Константиновка.

Сейчас же враг почти не проводит механизированные штурмы возле Часового Яра. Зато оккупанты пытаются зайти в город по несколько человек. Враг делает это ночью, чтобы Силы обороны не видели перемещения.



Бои за Часов Яр / Инфографика ISW

Россияне продвигаются в Торецке

Российские войска недавно продвинулись в Торецком направлении. Как пишут в ISW, геолокационные кадры от 2 декабря показывают, что противник недавно продвинулся на юг от Торецка до шахты "Центральная". Однако каждый метр украинской земли дается врагу очень тяжело.

Так, пресс-секретарь ОТУ "Луганск" заявила, что российская армия еженедельно теряет около 500 человек в боях за Торецк.



Бои за Торецк / Инфографика ISW

Что происходит под Покровском

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в пределах Желтого (к югу от Покровска). Российские "военкоры" также утверждали, что российские войска продвинулись на востоке возле Пушкино (к югу от Покровска) и в направлении Новопустинки (к юго-западу от Покровска), но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.



Бои на Покровском направлении / Инфографика ISW

Россияне захватывают Курахово

Оккупанты продвинулись на север и северо-запад от Курахово. Аналитики Института изучения войны утверждают, что успех российских военных подтверждают новые геолокационные кадры. Сейчас в ISW предполагают, что Россия могла оккупировать около 39% Курахово, а также несколько населенных пунктов вблизи города.



Бои на Донбассе / Инфографика ISW



Где атакует враг / Инфографика ISW

Есть ли изменения на Юге

В Запорожской области происходят позиционные бои, однако линия фронта остается без изменений. Российские "военкоры" утверждают, что якобы возобновят атаки с новой силой после 5 декабря. Более того, пропагандисты также заявляют, что российские военные попытаются пересечь Днепр в неопределенном районе Херсонской области.



Бои в Запорожской области / Инфографика ISW

На левом берегу Херсонской области ситуация остается без изменений. Оккупанты пытаются наступать, однако успеха не имеют.



Бои на Херсонщине / Инфографика ISW

Как резюмировали аналитики, украинские силы недавно продвинулись у Часового Яра, а российские силы – вблизи Торецка, Покровска и Курахово.