Силы обороны прорвались возле Покровска, россияне же отвечают на другом направлении: карты ISW

Российско-украинская война заходит все глубже в тыл врага – дальнобойные удары по военным объектам страны-агрессора продолжаются. Продолжается и противостояние на фронте.

По состоянию на 4 – 5 июня боевые действия на разных участках фронта оставались интенсивными. Некоторые продвижения обеих сторон фиксировали в Донецкой области. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Ключевая для Кубани и Адыгеи: горят 5000 квадратных метров нефтебазы в Краснодарском крае

Какова ситуация на фронте?

В Сумской области российские подразделения продолжали попытки наступательных действий с целью создания буферной зоны вдоль границы, однако без подтвержденного продвижения.

На Харьковском направлении атаки продолжались в районах севернее Харькова и вблизи Липцов. Российские силы также пытались активизироваться на отдельных участках, но были остановлены украинской обороной. В частности, украинские войска сорвали попытки форсирования рек и уничтожили инженерную технику противника, которая должна была обеспечить наведение переправ.

На Купянском направлении отмечались попытки инфильтрации российских подразделений, однако украинские силы заблаговременно их обнаруживали и поражали.

На Боровском направлении российские войска заявляли об отдельных локальных продвижениях, но подтвержденного изменения линии фронта существенно не зафиксировано.

Украинские силы продолжали активную работу по выявлению и уничтожению малых диверсионных групп противника еще на подходах к позициям на Лиманском направлении. Это существенно уменьшает количество прямых боевых столкновений и затрудняет российские попытки продвижения.

Что происходит на линии соприкосновения: смотрите карты ISW

В Донецкой области боевые действия оставались наиболее активными. В районе Славянска и Лимана российские силы продолжали атаки без продвижения. Украинская авиация и дальнобойные средства поражения наносили удары по позициям противника в глубине его обороны.

На Константиновском направлении фиксировались инфильтрационные действия российских групп, однако украинские силы активно уничтожают логистику и подразделения обеспечения, в частности дроны и транспорт, что существенно ограничивает возможности противника вести наступательные действия.

В районе Покровска украинские подразделения имели локальные тактические продвижения, в то же время в некоторых районах позиции сторон остаются смешанными. Российские войска также заявляли о незначительных попытках продвижения на отдельных участках, но без стратегического результата.

Кстати, на днях десантники атаковали центр Покровска, где российские захватчики обустроили точку взлета и запуска ударных БпЛА типа "Молния".

В направлении Александровки российские атаки не дали результата, тогда как украинские силы продолжают ударные и поисково-ударные операции по складам, дронах и командных пунктах противника. На остальных направлениях значительных изменений не было.

Как работают дальнобойные санкции СОУ?

В ночь на 6 июня в России и на оккупированных территориях, в частности в районе Кронштадта, фиксировались взрывы и работа ПВО. Местные власти Ленинградской области сообщали о массовой атаке беспилотников – по ее данным, было сбито более 140 дронов.

Также сообщалось о падении обломков в нескольких районах и пожар вблизи Большой Ижоры. В сети появлялись видео с пролетами БпЛА и жалобы местных жителей на сильные взрывы.

В то же время сообщалось о задымлении в районе Кронштадта, однако точные последствия атаки остаются неизвестными. Отдельно в Краснодарском крае вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе "Полтавская" в Усть-Лабинске.