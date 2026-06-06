Станом на 4 – 5 червня бойові дії на різних ділянках фронту залишалися інтенсивними. Деякі просування обох сторін фіксували на Донеччині. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті?

У Сумській області російські підрозділи продовжували спроби наступальних дій із метою створення буферної зони вздовж кордону, проте без підтвердженого просування.

На Харківському напрямку атаки тривали в районах північніше Харкова та поблизу Липців. Російські сили також намагалися активізуватися на окремих ділянках, але були зупинені українською обороною. Зокрема, українські війська зірвали спроби форсування річок і знищили інженерну техніку противника, яка мала забезпечити наведення переправ.

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На Куп'янському напрямку відмічалися спроби інфільтрації російських підрозділів, однак українські сили завчасно їх виявляли та уражали.

На Борівському напрямку російські війська заявляли про окремі локальні просування, але підтвердженої зміни лінії фронту суттєво не зафіксовано.

Українські сили продовжували активну роботу з виявлення та знищення малих диверсійних груп противника ще на підходах до позицій на Лиманському напрямку. Це суттєво зменшує кількість прямих бойових зіткнень і ускладнює російські спроби просування.

Що відбувається на лінії зіткнення: дивіться карти ISW

На Донеччині бойові дії залишалися найбільш активними. У районі Слов'янська та Лиману російські сили продовжували атаки без просування. Українська авіація та далекобійні засоби ураження завдавали ударів по позиціях противника в глибині його оборони.

На Костянтинівському напрямку фіксувалися інфільтраційні дії російських груп, однак українські сили активно знищують логістику та підрозділи забезпечення, зокрема дрони й транспорт, що суттєво обмежує можливості противника вести наступальні дії.

У районі Покровська українські підрозділи мали локальні тактичні просування, водночас у деяких районах позиції сторін залишаються змішаними. Російські війська також заявляли про незначні спроби просування на окремих ділянках, але без стратегічного результату.

До речі, днями десантники атакували центр Покровська, де російські загарбники облаштували точку злету та запуску ударних БпЛА типу "Молнія".

У напрямку Олександрівки російські атаки не дали результату, тоді як українські сили продовжують ударні та пошуково-ударні операції по складах, дронах і командних пунктах противника. На решті напрямків значних змін не було.

Як працюють далекобійні санкції СОУ?

У ніч на 6 червня у Росії та на окупованих територіях, зокрема в районі Кронштадта, фіксувалися вибухи та робота ППО. Місцева влада Ленінградської області повідомляла про масову атаку безпілотників – за її даними, було збито понад 140 дронів.

Також повідомлялося про падіння уламків у кількох районах та пожежу поблизу Великої Іжори. У мережі з'являлися відео з прольотами БпЛА та скарги місцевих жителів на сильні вибухи.

Водночас повідомлялося про задимлення в районі Кронштадта, однак точні наслідки атаки залишаються невідомими. Окремо у Краснодарському краї спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі "Полтавська" в Усть-Лабінську.