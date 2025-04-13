Россияне продвинулись на нескольких направлениях, а украинцы возле Курахово: обзор фронта от ISW

ISW анализирует изменения линии фронта российско-украинской войны. В отчете за 13 апреля указано, что враг продвинулся на нескольких направлениях, но и украинские силы тоже имели успех.

Украинские войска продвинулись в центре Константинополя на Кураховском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор фронта российско-украинской войны за 12 апреля

12 апреля украинские силы продолжали бои на северо-западе Белгородской области , но не подтвердили наступление.

, но не подтвердили наступление. Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области Сумской области . Российские силы незначительно продвинулись к западу от Журавки.

. Российские силы незначительно продвинулись к западу от Журавки. Наземные атаки на севере Харьковской области 12 апреля не проводились. Хортицкая группировка войск Украины 12 апреля сообщила, что российские войска на харьковском направлении пытаются доукомплектовать подразделения вследствие больших потерь и готовятся к возобновлению наступательных действий.

12 апреля не проводились. Хортицкая группировка войск Украины 12 апреля сообщила, что российские войска на харьковском направлении пытаются доукомплектовать подразделения вследствие больших потерь и готовятся к возобновлению наступательных действий. 12 апреля российские войска продолжали наступление на Купянском направлении , но не продвинулись. Вражеские войска продолжали наступательные действия в районе международной границы к северо-востоку от Купянска в районе Каменки и к северу от Купянска в районе Кондрашовки, Голубовки и Западного.

, но не продвинулись. Вражеские войска продолжали наступательные действия в районе международной границы к северо-востоку от Купянска в районе Каменки и к северу от Купянска в районе Кондрашовки, Голубовки и Западного. Российские войска 12 апреля продолжали наступательные действия на Боровом направлении , но подтвержденного продвижения не сделали. Враг совершил наземные атаки вблизи Загрызово, Лозовой, Новой Кругляковки Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки и Ольговки.

, но подтвержденного продвижения не сделали. Враг совершил наземные атаки вблизи Загрызово, Лозовой, Новой Кругляковки Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки и Ольговки. Оккупационные войска 12 апреля продолжали наступательные действия на Лиманском направлении , но продвижений не имели. Оккупанты наступали в направлении Глущенково и в районе Новомихайловки, Катериновки, Новое, Редкодубов, Зеленой Долины, Колодязи и Ямполовки, Торского и Серебрянского леса. Российские силы используют плохие погодные условия для наступления небольшими группами пехоты.

, но продвижений не имели. Оккупанты наступали в направлении Глущенково и в районе Новомихайловки, Катериновки, Новое, Редкодубов, Зеленой Долины, Колодязи и Ямполовки, Торского и Серебрянского леса. Российские силы используют плохие погодные условия для наступления небольшими группами пехоты. 12 апреля российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении , но не продвигались. Бои продолжались в районе Белогоровки и к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки.

, но не продвигались. Бои продолжались в районе Белогоровки и к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки. Наступление враг осуществлял и возле Часового Яра . Бои шли у самого Часового Яра, Орехово-Васильевки, Курдюмовки, Ступочок, Предтечиного и Белой Горы. Продвижений враг не имел.

. Бои шли у самого Часового Яра, Орехово-Васильевки, Курдюмовки, Ступочок, Предтечиного и Белой Горы. Продвижений враг не имел. Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении на север от Дружбы, а также на северо-восточной окраине Торецка, до центрального Крымского и в пределах центрального Новоспасского. Российские войска наступали у самого Торецка, Иванополье, Дачного, Дилиевки, Дружбы, Александрополя и Валентиновки.

на север от Дружбы, а также на северо-восточной окраине Торецка, до центрального Крымского и в пределах центрального Новоспасского. Российские войска наступали у самого Торецка, Иванополье, Дачного, Дилиевки, Дружбы, Александрополя и Валентиновки. Российские войска недавно продвинулись на восток и юго-запад от Покровска в западное Калиново и, вероятно, захватили населенный пункт. Российские войска продолжали наступательные действия в районе Калинового, Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Песчаного, Котлиного и Удачного.

в западное Калиново и, вероятно, захватили населенный пункт. Российские войска продолжали наступательные действия в районе Калинового, Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Песчаного, Котлиного и Удачного. Российские войска 12 апреля продолжали наступление на Новопавловском направлении , но не продвинулись. Наступательные действия продолжались в районе Новосергиевки, Успеновки, Надиевки, Котляровки, Преображенки, Серебряного, Троицкого и Богдановки.

, но не продвинулись. Наступательные действия продолжались в районе Новосергиевки, Успеновки, Надиевки, Котляровки, Преображенки, Серебряного, Троицкого и Богдановки. Недавно украинские войска продвинулись на Кураховском направлении. Украинские силы продвинулись в центре Константинополя (к западу от Курахово). Российские же войска наступали в районе Андреевки, Константинополя и Багатира,Разлива, Орадного и Раздольного.

Украинские силы продвинулись в центре Константинополя (к западу от Курахово). Российские же войска наступали в районе Андреевки, Константинополя и Багатира,Разлива, Орадного и Раздольного. Российские войска 12 апреля продолжали наступательные действия на Великоновоселковском направлении , но подтвержденного продвижения не сделали. Оккупанты наступали возле Бурлацкого, Свободного Поля, Привольного, Шевченко и Новоселки (на юго-запад от Великой Новоселки).

, но подтвержденного продвижения не сделали. Оккупанты наступали возле Бурлацкого, Свободного Поля, Привольного, Шевченко и Новоселки (на юго-запад от Великой Новоселки). На юге российские войска 11 и 12 апреля продолжали наступательные операции северо-западнее Роботино в районе Щербаков, Малых Щербаков, Лобкового и Каменского, но не продвинулись.

российские войска 11 и 12 апреля продолжали наступательные операции северо-западнее Роботино в районе Щербаков, Малых Щербаков, Лобкового и Каменского, но не продвинулись. На Херсонском (Днепровском) направлении россияне вели ограниченное наступление. В частности нанесены удары по украинским позициям на правом берегу Днепра.

Подытоживая, россияне имели определенные успехи в Сумской области, на Торецком и Покровском направлении, украинские же силы имели успех на Кураховском направлении.