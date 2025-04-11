11 апреля, 05:03
В центре внимания Торецк, Часов Яр, Покровск: ISW проанализировал ситуацию на фронте и обновил карты
Основні тези
- Российские войска имели успехи у Торецка и Покровска, но не удерживают там устойчивых позиций.
- Украинские силы продвинулись в районе города Часов Яр, но продвижение имели там и оккупанты.
- На Харьковском направлении, под Боровой, Лиманом, Купянском изменений линии фронта не зафиксировано.
Новый аналитический отчет от Института изучения войны о ситуации на фронтах в Украине и России опубликован 11 апреля. Несколько изменений на линии фронта нашли отпечаток на обновленных картах.
Оккупанты, по данным ISW, имели успехи возле Торецка и Покровска. Основные выводы исследователей пересказывает 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 11 апреля
- 10 апреля российские войска продолжили наземные штурмы в районе границы стран между Курской и Сумской областями, но не подтвердили продвижений. В Белгородской области продолжались ограниченные обстрелы.
- Наступательные действия россиян на Харьковском направлении не привели к успеху, как и на Боровую, Лиман и Купянск. Так же это касается Северского направления.
- Активные бои вокруг города Часов Яр привели к продвижению обеих армий. Геолокационные кадры от 10 апреля показывают, что ВСУ незначительно продвинулись вдоль улицы Центральная в городе, а россияне – по улице Привокзальная.
Боевые действия в Украине и России за 10 апреля / Карты ISW
- Российские силы продвинулись примерно на 4 километра на Торецком направлении (вдоль трассы Т-0516 Торецк – Константиновка до Нелиповки, что на северо-восток от Торецка и на юг от Константиновки), но, вероятно, не удерживают устойчивых позиций.
- И еще российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они зашли в южную и западную Лисовку, что на юго-восток от Покровска.
- На Кураховском направлении подтвержденных изменений не было, так же вокруг Великой Новоселки и в западной части Запорожской области. Ограниченные наступательные действия на Днепровском (Херсонском) направлении успеха оккупантам не принесли.
В отчете за предыдущие сутки ISW также писал, что под Торецком и Покровском продолжались ожесточенные бои, но тогда шла речь, что обе армии имели успехи. Кроме того, оккупационные войска продвигались в районах Купянска, Лимана и на западе Запорожской области.