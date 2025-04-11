Укр Рус
24 Канал Новости Украины В центре внимания Торецк, Часов Яр, Покровск: ISW проанализировал ситуацию на фронте и обновил карты
11 апреля, 05:03
2

В центре внимания Торецк, Часов Яр, Покровск: ISW проанализировал ситуацию на фронте и обновил карты

Олесь Друкач
Основні тези
  • Российские войска имели успехи у Торецка и Покровска, но не удерживают там устойчивых позиций.
  • Украинские силы продвинулись в районе города Часов Яр, но продвижение имели там и оккупанты.
  • На Харьковском направлении, под Боровой, Лиманом, Купянском изменений линии фронта не зафиксировано.

Новый аналитический отчет от Института изучения войны о ситуации на фронтах в Украине и России опубликован 11 апреля. Несколько изменений на линии фронта нашли отпечаток на обновленных картах.

Оккупанты, по данным ISW, имели успехи возле Торецка и Покровска. Основные выводы исследователей пересказывает 24 Канал.

К теме Враг оккупировал Александрополь и продвинулся возле других поселков: обновленная карта DeepState

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 11 апреля

  • 10 апреля российские войска продолжили наземные штурмы в районе границы стран между Курской и Сумской областями, но не подтвердили продвижений. В Белгородской области продолжались ограниченные обстрелы.
  • Наступательные действия россиян на Харьковском направлении не привели к успеху, как и на Боровую, Лиман и Купянск. Так же это касается Северского направления.
  • Активные бои вокруг города Часов Яр привели к продвижению обеих армий. Геолокационные кадры от 10 апреля показывают, что ВСУ незначительно продвинулись вдоль улицы Центральная в городе, а россияне – по улице Привокзальная.

Боевые действия в Украине и России за 10 апреля / Карты ISW

  • Российские силы продвинулись примерно на 4 километра на Торецком направлении (вдоль трассы Т-0516 Торецк – Константиновка до Нелиповки, что на северо-восток от Торецка и на юг от Константиновки), но, вероятно, не удерживают устойчивых позиций.
  • И еще российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они зашли в южную и западную Лисовку, что на юго-восток от Покровска.
  • На Кураховском направлении подтвержденных изменений не было, так же вокруг Великой Новоселки и в западной части Запорожской области. Ограниченные наступательные действия на Днепровском (Херсонском) направлении успеха оккупантам не принесли.
Подытоживая свой отчет, Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись у Часового Яра, а российские – там же, а также у Торецка и Покровска.

В отчете за предыдущие сутки ISW также писал, что под Торецком и Покровском продолжались ожесточенные бои, но тогда шла речь, что обе армии имели успехи. Кроме того, оккупационные войска продвигались в районах Купянска, Лимана и на западе Запорожской области.