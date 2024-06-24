Наступление россиян на Боровую и трассу Покровск – Константиновка: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Особенно острой является ситуация на Купянском, Лиманском, Волновахском, Торецком и Ореховском направлениях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 17 по 23 июня, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Наступление на Боровую

18 июня 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что в их зоне ответственности на западе Луганщины и юго-востоке Харьковщины россияне нарастили количество техники и живой силы для проведения нового наступления. Целью врага называют выход на административные границы Луганской области и дальнейшее наступление на поселок Боровая Харьковской области.

Речь идет о группировке численностью 10 000 человек, в частности враг использует для усиления своих подразделений частные военные компании. Россияне привлекли на это направление 236-ю артиллерийскую бригаду и 11 полков – 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.

Украинская разведка и ОСГВ "Хортица" уже заявили, что планы врага на этом направлении удалось сорвать, однако там усилились вражеские атаки и штурмы, поэтому подразделения, которые находятся там, просят поддержки.

В частности, Боровское направление является и зоной ответственности 77-й аэромобильной бригады. Сейчас бойцы нуждаются в беспилотниках и всего сопутствующего оборудования, поэтому открыли сбор на службу беспилотных систем. Приобщиться к сбору просто – можно задонатить:

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Стоит отметить, что еще в июле 2022 года россияне заявили о якобы полном захвате Луганской области, однако сейчас под контролем Украины находятся такие населенные пункты, как Белогоровка, Невское, Новолюбовка, Макеевка, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Мясожаровка, Твердохлебово и Стельмаховка.



Линия соприкосновения на Боровском направлении / Карта DeepStateMAP

Активизация врага в направлении Торецка

Ситуация в течение последних нескольких недель указывает на то, что россияне пытаются проводить штурмовые действия на разных направлениях для поисков тех, где в будущем можно планировать новые наступательные действия. Если на прошлой неделе россияне активизировались в направлении Северска, то на этой неделе – в районе Торецка.

К сожалению, в ходе штурмовых действий врагу удалось оккупировать село Шумы и зайти на окраины села Северное.



Как изменилась ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются к трассе Покровск – Константиновка

Особенно сложной является ситуация на Покровском направлении, где враг продолжает приближение к трассе Покровск – Константиновка. После оккупации абсолютного большинства села Новоалександровки, трассу и линию фронта разделяют только западные окраины и село Воздвиженка, на которые сейчас россияне сосредотачивают свои атаки, чтобы выйти на трассу между селами Малиновка и Новая Полтавка. По состоянию на конец прошлой недели, расстояние от линии соприкосновения до трассы составляет около 6,5 километра.

Кроме этого, россияне пытаются атаковать и в других районах. Например, на прошлой неделе врагу удалось продвинуться в районе Архангельского и Александрополя, однако возле последнего закрепиться не смог и Силы обороны выбили оккупантов с этих позиций.

Также враг ведет штурмовые действия в направлениях или районах сел Лозоватское, Сокол, Новопокровское, Уманское и Карловка.

Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Стоит отметить, что выход россиян к трассе не будет означать срыв логистики для Сил Обороны, поскольку длительное время участок трассы с Малиновки до Новой Полтавки находится в считанных километрах и враг может атаковать ее. То есть альтернативу этому пути найти пришлось раньше. Однако россияне могут дальше по трассе продвигаться или до Покровска, или до Константиновки.

Другие маневры врага в Донецкой области

На Кураховском направлении основным местом боестолкновения остается город Красногоровка, однако в течение прошлой недели никаких продвижений оккупантов там не было зафиксировано. Однако оккупационные войска смогли продвинуться в направлении села Константиновка.

В то же время россияне активизировались также и на Угледарском направлении и в течение прошлой недели атаковали в направлении Владимировка – Водяное и смогли продвинуться. Вероятно, активизацию россиян здесь можно связывать с теми же причинами, что и на Торецком направлении.



Кураховское и Угледарское направления в Донецкой области / Карта DeepStateMAP

Бои за Работино

Еще одним направлением, которое на прошлой неделе претерпело изменения стало Ореховское – там оккупанты продолжают давить на Работинский выступ, чтобы полностью ликвидировать его. Вследствие этого серая зона в районе села расширилась. Стоит отметить, что сейчас именно Работино – в серой зоне.





Ситуация в районе Работино / Карта DeepStateMAP

Поддерживать Силы обороны и никак иначе

Относительно других направлений, о которых в сегодняшнем обзоре мы еще не рассказали.

Харьковское. Бои продолжаются в Волчанске и в Липцах. В Волчанске растет количество случаев сдачи в плен со стороны врага.

Купянское. Враг продолжает атаки в направлении Берестового и Степной Новоселовки.

Лиманское. Основные столкновения происходят в районе села Терны.

Северское. Оккупанты атакуют в направлении Выемки и Раздоловки.

Краматорское. Продолжаются тяжелые бои за Часов Яр. Силы обороны не допустили никаких продвижений ни в городе, ни на его окраинах.

Времевское. Враг пытается полностью оккупировать Старомайорское.

Приднепровское. ВСУ продолжают держать плацдарм в Крынках, а оккупанты не оставляют попыток выбить морпехов оттуда.

Наша армия ежедневно нуждается в поддержке в различных видах и проявлениях. И это нельзя игнорировать, ведь равнодушие приближает линию фронта к вашему дому.

Самый простой способ поддержки наших бойцов – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный– здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.