Оккупанты атакуют ВСУ в Курской области и продвигаются возле Покровска: обзор и карты ISW

Российский президент Владимир Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была эффективной. В Киев с первым официальным визитом приехал специальный представитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог. Россияне наносят удары по инфраструктуре Украины, а на фронте успехи имеют как украинские, так и российские силы.

О событиях на фронте за 19 февраля 24 Канал сообщает со ссылкой на ISW. Смотрите также Визит Келлога в Киев, Путин заявил о готовности к переговорам: хронология 1092 дня войны Обзор ситуации на фронте от 19 февраля Российские войска за прошедшие сутки продолжали наступательные действия в Курской области, но успеха не имели. Они атаковали ВСУ вблизи Суджи в районе Свердликова, Погребков и Гуево. ВСУ проводили на этом направлении контратаки. Владимир Путин заявил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады пересекли международную границу Курской области и Украины, однако украинские официальные лица эти заявления опровергли. Украинские силы остановили российские диверсионно-разведывательные группы.

ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Харькова. Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Волчанска. Оккупанты пытаются продвинуться к южному берегу реки Волчья.

На Купянском направлении россияне не осуществили подтвержденных наступлений. Они наступали возле Голубовки и в направлении Малой Шапковки, возле Петропавловки и Песчаного. Россияне провели механизированный штурм, во время которого ВСУ уничтожили три вражеских БТР и один танк. На Купянском направлении российские войска наступают группами от двух до 30 человек. Карта фронта за 19 февраля / Фото ISW Россияне продвинулись на направлении Боровой. Они наступали в районе Загрызово, Лозовой, Копанок и Макеевки. Недавно враги оккупировали Зеленый Гай.

На Лиманском направлении оккупанты продолжали наступления, но не имели успехов. Оккупанты пытались продвинуться в районе Новолюбовки, Невского, Ямполовки, Колодезей и в районе Серебрянского леса.

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении в районе Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского. Генштаб ВСУ опубликовал карту, где указано, что россияне недавно продвинулись на север от Николаевки.

Оккупанты продолжили наступления на Часовярском направлении, но не продвинулись. Они атаковали у самого Часового Яра, вблизи Васюковки и в напямку Александро-Шултиного.

ВСУ продвинулись на Торецком направлении. Российские войска вели наступательные действия под самым Торецком, у Озаряновки, Дилиевки, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. В последнем населенном пункте геолокационные кадры фиксировали продвижение украинских сил.

Российские войска продвинулись на Покровском направлении. Оккупанты проводили штурмы вблизи Водяного Второго, Зеленого Поля, Малиновки, Тарасовки, Миролюбовки, Елизаветовки, Новоторецкого, Луча,возле Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Новоалександровки, Котляровки, Преображенки и села Запорожье. ВСУ успешно контратаковали возле Даченского. Россияне взамен продвинулись на север от Надиевки.

Российские войска продвинулись на Кураховском направлении и атаковали в районе Константинополя, Андреевки и Улакли, а также в районе Алексеевки и Раздольного.

Недавно российские войска продвинулись в направлении Большой Новоселки, наступая в направлении Бурлацкого, Новоселки, Привольного и Новополя.

19 февраля российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись. Украинские БпЛА за прошедшие сутки уничтожили российские ЗРК и нанесли удар по позициям россиян вблизи Чумацкого.