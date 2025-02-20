20 февраля, 04:02
Оккупанты атакуют ВСУ в Курской области и продвигаются возле Покровска: обзор и карты ISW
Российский президент Владимир Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была эффективной. В Киев с первым официальным визитом приехал специальный представитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог. Россияне наносят удары по инфраструктуре Украины, а на фронте успехи имеют как украинские, так и российские силы.
О событиях на фронте за 19 февраля 24 Канал сообщает со ссылкой на ISW.
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Обзор ситуации на фронте от 19 февраля
- Российские войска за прошедшие сутки продолжали наступательные действия в Курской области, но успеха не имели. Они атаковали ВСУ вблизи Суджи в районе Свердликова, Погребков и Гуево. ВСУ проводили на этом направлении контратаки. Владимир Путин заявил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады пересекли международную границу Курской области и Украины, однако украинские официальные лица эти заявления опровергли. Украинские силы остановили российские диверсионно-разведывательные группы.
- ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Харькова. Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Волчанска. Оккупанты пытаются продвинуться к южному берегу реки Волчья.
- На Купянском направлении россияне не осуществили подтвержденных наступлений. Они наступали возле Голубовки и в направлении Малой Шапковки, возле Петропавловки и Песчаного. Россияне провели механизированный штурм, во время которого ВСУ уничтожили три вражеских БТР и один танк. На Купянском направлении российские войска наступают группами от двух до 30 человек.
Карта фронта за 19 февраля / Фото ISW
- Россияне продвинулись на направлении Боровой. Они наступали в районе Загрызово, Лозовой, Копанок и Макеевки. Недавно враги оккупировали Зеленый Гай.
- На Лиманском направлении оккупанты продолжали наступления, но не имели успехов. Оккупанты пытались продвинуться в районе Новолюбовки, Невского, Ямполовки, Колодезей и в районе Серебрянского леса.
- Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении в районе Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского. Генштаб ВСУ опубликовал карту, где указано, что россияне недавно продвинулись на север от Николаевки.
- Оккупанты продолжили наступления на Часовярском направлении, но не продвинулись. Они атаковали у самого Часового Яра, вблизи Васюковки и в напямку Александро-Шултиного.
- ВСУ продвинулись на Торецком направлении. Российские войска вели наступательные действия под самым Торецком, у Озаряновки, Дилиевки, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. В последнем населенном пункте геолокационные кадры фиксировали продвижение украинских сил.
- Российские войска продвинулись на Покровском направлении. Оккупанты проводили штурмы вблизи Водяного Второго, Зеленого Поля, Малиновки, Тарасовки, Миролюбовки, Елизаветовки, Новоторецкого, Луча,возле Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Новоалександровки, Котляровки, Преображенки и села Запорожье. ВСУ успешно контратаковали возле Даченского. Россияне взамен продвинулись на север от Надиевки.
- Российские войска продвинулись на Кураховском направлении и атаковали в районе Константинополя, Андреевки и Улакли, а также в районе Алексеевки и Раздольного.
- Недавно российские войска продвинулись в направлении Большой Новоселки, наступая в направлении Бурлацкого, Новоселки, Привольного и Новополя.
- 19 февраля российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись. Украинские БпЛА за прошедшие сутки уничтожили российские ЗРК и нанесли удар по позициям россиян вблизи Чумацкого.