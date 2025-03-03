Успехи ВСУ в Торецке и активность оккупантов за Великой Новоселкой: анализ ISW и новые карты

Обновленный обзор боевых действий появился на сайте Института изучения войны 3 марта. Зафиксированы некоторые изменения в линии фронта.

Речь и о продвижении врага, и об успехах ВСУ. В ISW показали соответствующие карты, 24 Канал публикует их и пересказывает основные выводы.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 3 марта

2 марта российские войска продолжили наступательные операции в пределах украинского выступления в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. При этом россияне продолжали утверждать, что действуют на севере Сумской области вблизи международной границы.

области вблизи международной границы. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наступательных операциях россиян на Харьковском направлении 2 марта.

направлении 2 марта. На Купянском направлении атаки были, но без продвижений. Так же на Лиманском направлении и на Боровую. О боях на Северском направлении сообщений не было.

Боевые действия в Украине и России за 2 марта / Карты ISW

В Часовом Яру бои продолжались, без продвижений. В то же время украинские войска продвинулись в Торецке , в частности в пределах северной и центральной частей города.

, в частности в пределах северной и центральной частей города. На Покровском направлении боевые действия продолжались, но оккупанты не продвигались. Так же на Кураховском направлении.

направлении боевые действия продолжались, но оккупанты не продвигались. Так же на Кураховском направлении. Однако российские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки. Они, возможно, захватили Бурлацкое.

Они, возможно, захватили Бурлацкое. 2 марта российские войска продолжили наступательные действия на западе Запорожской области, но не сделали подтвержденных продвижений. Были и ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении, тоже без успеха.

Институт изучения войны заметил, что украинские войска продвинулись в Торецке, а российские – под Великой Новоселкой.