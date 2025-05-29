29 мая, 06:42
Российские вояки продвинулись сразу на нескольких направлениях: обзор фронта и карты ISW
Основні тези
- Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях.
- Геолокационные видеозаписи указывают на незначительные продвижения оккупантов сразу на нескольких направлениях.
Захватчики не покидают попыток захватить украинские территории и продолжают давить на поле боя. ISW проанализировал изменения линии фронта за последние сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Обзор фронта от ISW за 28 мая
- Оккупанты недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Нового Пути (на юго-восток от Коренева).
- Ни российские, ни украинские войска не сообщали о наземной активности в северо-западной части Белгородской области 28 мая.
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Также вражеские силы продолжили наступательные операции на Харьковском направлении, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
- Российские захватчики продолжили наступательные операции также и на Купянском и Лиманском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Армия страны-агрессора продолжила наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулась вперед.
- Также 27 и 28 мая россияне продолжали наступательные операции на Северском направлении, но также не продвинулись вперед.
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 мая, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Днепровской в центре Часового Яра.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Захватчики также недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 и 28 мая, свидетельствуют о том, что вражеские силы недавно продвинулись на север от Дружбы (к востоку от Торецка) и к западной Яблоновке (к северо-западу от Торецка).
- Войска страны-агрессора недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные записи, опубликованные 27 мая, свидетельствуют о том, что враг недавно незначительно продвинулся на северо-запад от Елизаветовки (к востоку от Покровска).
- Российские войска 28 мая продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.
- Также враг продолжил наступательные операции на Кураховском направлении, но подтвержденного прогресса не достиг.
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Большой Новоселки.
- Захватчики продолжили наступательные операции на Запорожском направлении, но подтвержденных продвижений не достигли.